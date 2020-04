Koronavírusos lett az egyik legnagyobb skót családban az apa

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Az ápolóként dolgozó Roy Hann teljes védőfelszerelésben. Fotó: Roy Hann

Pozitív lett a koronavírustesztje Roy Hann-nak. A skót férfi az elmúlt hetekben vált különösen ismertté azzal, hogy nejével, Emmával hogyan próbáltak megbirkózni a kijárási korlátozások okozta nehézségekkel. Nekik ugyanis bőven kijutott azokból, tekintettel arra, hogy az övék Skócia egyik legnagyobb családja:

Roynak és Emmának összesen 13 gyerekük van, akik közül két kosárcsapatra való, vagyis tíz még velük lakik.

Érthető, ha minden próbálkozásuk ellenére az idő előrehaladtával, ahogy elmúlt az újdonság varázsa, egyre nehezebb volt fegyelmet tartaniuk otthon. A BBC beszámolója szerint a helyzet most egyik pillanatról a másikra megváltozott, mivel Roy koronavírustesztje pozitív lett. "Pár napja tart már, és egyelőre nagyon enyhe" - nyilatkozta Roy Hann, aki amúgy ápolóként dolgozik. Így persze saját bevallása szerint is rengeteg covidossal kerül kapcsolatba, de mert mindig hord védőfelszerelést, meglepte, hogy pozitív lett a tesztje. "Szoktunk is viccelődni a munkában, hogy nagyobb eséllyel fertőződünk meg egy szupermarketben" - mesélte, hozzátéve, hogy rosszul érzi magát attól, hogy most a betegsége miatt távol kell maradnia.

Roy Hann amúgy 2-es típusú cukorbetegségben szenved, ami kockázati tényezőnek számít, de azt mondja, alapvetően jól van, és hamarosan felgyógyulva visszatérhet a frontvonalba. Ő most hét napra elkülönítette magát, családja vele élő 11 tagja pedig 14 napra önként karanténba vonult.

Hannék amúgy meglátták a jót is Roy betegségében, aki így most otthon töltheti az idejét a gyerekekkel, megkönnyítve ezzel neje életét. Ami persze ettől még nem lett könnyű, különös tekintettel arra, hogy a karanténszabályokat nem egy 12 fős háztartásra szabták. Skóciában nem csupán távolságtartási szabályok vannak a boltokban, de a beszerezhető termékek mennyiségét is korlátozták. Mivel bizonyos termékekből csak három darabot lehet venni egyszerre, kénytelenek többször is fordulni, újra és újra kitéve maguknak a fertőzésnek, írja a BBC.