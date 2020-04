Példátlanul nagyot esett áprilisban a konjuktúraindex

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Egy hónap alatt példátlan mértékben, 33,1 ponttal esett a GKI konjuktúraindexe, közölte a gazdaságkutató az MTI-vel hétfőn. Tájékoztatásuk szerint az üzleti és a fogyasztói várakozások egyaránt jelentősen romlottak.

Összesítésük szerint áprilisban az üzleti szereplők bizalmi indexe a márciusi mínusz 1,8 pontról mínusz 27,2 pontra csökkent. A fogyasztói bizalmi index még ennél is jelentősebb mértékben zuhant, a márciusi mínusz 12,1 pontról mínusz 49,8 pontra.

A GKI elemzése szerint az üzleti szférában legnagyobb mértékben a szolgáltatók bizalmi indexe esett, 35 ponttal. Az ipari bizalmi index 20 ponttal esett. A termelés bővülésére csupán a vállalatok 5 százaléka számít, csökkenésre 65 százalékuk. Ezzel az ipari bizalmi index 11 éves mélypontra zuhant, vagyis a nagy pénzügyi világválság idején volt csak ennyire rossz a hangulat.

Az építőipar bizalmi indexe is hét pontos mélypontra esett. Áprilisban a mélyépítő cégek várakozásai összeomlottak, de a magasépítőké sem javult. A kereskedelmi bizalmi index 2009 elején volt alacsonyabb a mostaninál. Az eladási pozíció, a rendelésállomány és a készletszint megítélése egyaránt sokat romlott. 2009 márciusának történelmi mélypontjától az eladói kilátások még távol vannak, ám a rendelésállományt még soha nem látták ilyen alacsonynak a cégek. Áprilisra a szolgáltató szektor vált a legpesszimistábbá, noha az előző hónapban a leginkább derűlátónak tűnt. Főképp a forgalmi várakozások romlottak.

A foglalkoztatási hajlandóság az elmúlt több mint hat évben pozitív volt, vagyis a létszámbővítést többen terveztek, mint leépítést. Áprilisra ez is negatív tartományba került, legnagyobb mértékben az iparban. Ez összhangban van a lakosság félelmeivel, a körükben a leginkább a munkanélküliség emelkedésétől tartanak. A fogyasztók az infláció elszabadulásától is tartanak, és saját várható pénzügyi helyzetüket is kedvezőtlenebbül ítélik meg. (Via MTI)