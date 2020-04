Új-Zélandon "pillanatnyilag" megfékezték a járványt

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

"Pillanatnyilag" felszámolták a koronavírusjárványt, jelentette be Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke azután, hogy az elmúlt napokban rendre tíznél kevesebb új fertőzöttet, vasárnap például csak egy új esetet regisztráltak. Ez alapján a szakértők szerint közösségben már nem terjed a fertőzés, bár ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének még új esetek.

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, kezében a járványgörbével. Fotó: MARK MITCHELL/AFP

Mindazonáltal arra már lehetőség nyílik, hogy lazítsanak a járványügyi korlátozásokon. Keddtől részben újranyithatnak az üzletek és az iskolák. A kijárási szabályokon azonban még nem lazítanának, ahogy a közösségi távolságtartás szabályain sem. "A gazdaságot újranyitjuk, a társasági életet még nem" - mondta erről Ardern miniszterelnök.

Új-Zélandon a járvány kezdete óta összesen 1500-nál kevesebb megerősített vagy valószínűsíthető fertőzést regisztráltak, és mindössze 19 halálesetet tulajdonítottak a járványnak. Ez javarészt annak köszönhető, hogy itt a kormány azonnal világszinten is nagyon szigorú korlátozásokat vezetett be az emberek közti érintkezés minimalizálására: lezárták a határokat, karanténba zártak minden belépőt, és szigorú kijárási korlátozásokat vezettek be. Bezárták az iskolákat, a hivatalokat és irodákat, játszótereket, strandokat, az éttermekből pedig még házhoz szállítást se lehetett rendelni. Ardern miniszterelnök szerint ha nem hozzák meg ezeket a korlátozásokat, a modellszámítások szerint akár napi ezer új eset is lehetett volna az országban.

Ezért a személyes találkozások számát a keddi lazítás után is igyekeznek minimalizálni. Így csak azok az üzletek nyithatnak újra, ahol megoldható közvetlen személyes érintkezés nélkül is a működés. (Via BBC)