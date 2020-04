Vágóhidak állnak le, esik a baromfi és a sertés ára is

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

20-40 százalékkal esett vissza a baromfihús iránti kereslet az Európai Unió tagállamaiban a koronavírusjárvány, illetve azon belül is a vendéglátóipar és a turizmus szinte teljes leállása miatt, nyilatkozta a Világgazdaságnak Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnök-igazgatója.

Az európai termelők sorsát tovább rontja, hogy a nagyüzemi felvásárlók kiesése ellenére is folyamatosan érkezik Európába importárú Brazíliából, Thaiföldről és Ukrajnából, pedig ezekből az országokból is elsősorban a vendéglátó- és szállodaipar vásárolt, most viszont a kiskereskedelemben jelenik meg ez is. Az európai termelők erre külön is felhívták az Európai Bizottság figyelmét, jelezvén, hogy jelenleg nincs igény a piacon importra.

Mivel jelentős a túlkínálat, zuhan a baromfi ára. Magyarországon jelenleg 230 forint körül van a csirke kilogrammonkénti felvásárlási ára, miközben az átlagos önköltség 240-245 forint. Közben sok helyen már beteltek a hűtőkapacitások, sok kisebb vágóhíd már át sem veszi az élő csirkét.

Hasonló helyzetről számolt be a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Vágóállat és Hús Szakmaközi szervezet és Terméktanács elnöke, Horváth István is. Mivel a sertéshúsból is túlkínálat van a csökkenő kereslet miatt, a vágóhidak képtelenek tartani a szerződésben rögzített felvásárlási mennyiséget. (Via MTI)