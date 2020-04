Ennél jobb képmegosztó felületet nehéz elképzelni

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A Onepage.space formátum- és platformfüggetlen galériaszerkesztője egy saját honlap egyedi designját elegyíti a pofonegyszerű kezeléssel. Ráadásul most ingyen használhatjuk a prémium funkciókat.

Onepage

Hogy az online fotómegosztásra hatalmas igény mutatkozik, arról fölösleges vitát nyitni. Az internetre feltöltött adatmennyiségben lassan már csak bozótvágó késsel tudnánk utat törni magunknak, és ennek tetemes részét a fényképek teszik ki. Az egyik legnépszerűbb képmegosztó platformra, az Instagramra a felhasználók csaknem ötvenezer fotót töltenek föl percenként, de még ez a szám is eltörpül a kétmilliárd felhasználót tömörítő Facebookhoz képest, ahol a napi képfeltöltések száma a 300 milliót is meghaladja. Ma már lehetetlen úgy elhajítani egy féltéglát, hogy ne találjunk el vele egy képmegosztó alkalmazást, de mindegyiknek megvannak a maga korlátai. Képeket feltölteni egy dolog – de mi a helyzet a prezentációval? A közösségi média és a fotómegosztó oldalak a saját sablonjaikba kényszerítenek, így a legjobb képeink is csak színes építőkockákká silányulnak egy uniformizált felületen. Ráadásul hiába hirdetik magukat ingyenesnek, egyes közösségimédia-platformok bizony beleírják a felhasználói szerződésekbe, hogy a képeink felhasználási jogára ők is igényt tartanak. És akkor még szó sem esett arról, hogy ezek a felületek mennyire megnehezítik a célzott fotómegosztást; azt a lehetőséget, hogy a képek csak azokhoz jussanak el, akikhez szeretnénk eljuttatni őket, és olyan formában, ahogy azt mi szeretnénk.

De hogyan lehet kitörni az egységes megjelenítésből? És hogyan oldható meg, hogy a legjobb fényképeink ízlésesen tálalhatók legyenek, és ne vesszenek el a digitális zajban?

Erre nyújthat megoldást a Onepage.Space.

A Onepage – a Hiventures Magvető befektetési programjának résztvevője – azzal különbözteti meg magát a többi fotómegosztó platformtól, hogy alapvetően fájlküldő szolgáltatásként működik, de egy képnézegető felületét kínálja fel. A szolgáltatás nagy előnye, hogy mindkét megoldásnak az előnyös oldalait domborítja ki.

Onepage

A fájlmegosztó platformok nem finnyáskodnak, megesznek mindenféle fájlformátumot, de ahhoz, hogy ezeket a fájlokat használhassuk, általában más segédprogramokat vagy speciális szoftvereket is le kell töltenünk. Ha például feltöltünk egy fájlmegosztóra egy nyers fájlt, aminek a megnyitásához Photoshop kellene, máris két szoftverre és legalább egy regisztrációra van szükségünk ahhoz, hogy megtekinthessünk egy képet.

A direkt képmegjelenítésre tervezett szolgáltatásoknál a fotók feltöltése és megosztása nem okoz problémát, legfeljebb bizonyos fájltípusok kezelése és a célzott megosztás lehetősége hiányzik – arról nem is beszélve, hogy a platformok (mobilok, tabletek, számítógépek) közötti átjárhatóság is nehezen megvalósítható.

Ezzel szemben a Onepage

• gyakorlatilag minden fájlformátummal elboldogul;

• automatikusan nézőképeket (image preview) társít a megosztott fájlokhoz;

• egyformán használható mobilról, számítógépről vagy táblagépről;

• felkínálja az egyszerűen szerkeszthető, de egyedi megjelenésű, feliratozott képgalériák létrehozásának és megosztásának lehetőségét;

• és nem csak a profi fotósok, de a mezei átlagfelhasználók is rengeteget profitálhatnak a használatukból.

Bár a Onepage által nyújtott lehetőségekért elsősorban a képekkel dolgozó profik (fotósok, grafikusok reklámosok és marketingszakemberek) fognak megveszni, az átlagfelhasználók is élvezhetik azt az előnyét, hogy mindennél egyszerűbben hozhatnak létre és oszthatnak meg vele egy fotógyűjteményt. Mivel a használata egy webes felülethez kötődik, gyakorlatilag bármilyen platformról használhatjuk.

Ha kedvünk tartja, speciális fájltípusokból is összelegózhatunk egy komplett képgalériát a telefonunkon: a Onepage elboldogul a PSD, RAW, TIFF, PNG, JPEG, AI és EPS állományokkal is. Az említett fájlformátumokon kívül ráadásul a videós előnézeti képeket is kezeli, így rövid – 5 perces – videoklipeket is beágyazhatunk a galériába. A kész anyaghoz kapcsolhatunk leírást, képaláírásokat, szövegeket és kommentelési lehetőségtet, majd a végeredményt másokkal is megoszthatjuk.

Ez nemcsak az átlagfelhasználóknak jelent előnyt, akik egy emailben vagy csevegőprogramban továbbított linkre kattintva is megnyithatják a személyre szabott megjelenítésű galériát, hanem azoknak a profi fotósoknak is nagy segítséget nyújt, akik szeretnének egy ízlésesen festő portfóliót összeállítani, vagy azoknak a képszerkesztőknek, akik a vizuális történetmesélés erejét szeretnék kihasználni a sorba rendezési, kommentelési, és szövegezési lehetőségekkel. Ráadásul az sem mindegy, hogy milyen tálalásban – mert a Onepage-ben magunk választhatjuk ki a szöveges tartalmak betűtípusát és színét, valamint feltölthetjük a logónkat és a fejlécünket.

Onepage

A rugalmas testreszabási lehetőségek kihasználásával olyan végeredményt érhetünk el, mintha egy saját weboldalt hoztunk volna létre – pedig csak annyit tettünk, hogy

kiválasztottunk néhány fájlt, és elpepecseltünk a betűtípusokkal és a beállítási

lehetőségekkel. Ha elkészültünk, a kapott galériát a Onepage a saját felhőjébe menti és ott tárolja, így bárhonnan hozzáférhetünk. Ha kedvünk tartja, ezt jelszóval is védetté tehetjük, hogy csak azok férhessenek hozzá, akikkel tényleg meg szeretnénk osztani az ízléses formában prezentált galériát.

A megosztási szolgáltatásoknál a képek kommentelési és letöltési lehetőségét is letilthatjuk. Ezt elsősorban a profi fotósok használhatják ki, akik a Onepage segítségével úgy prezentálhatják a képeiket, hogy ne kelljen attól tartaniuk, hogy mások nagy felbontásban letölthetik őket. Ez a lehetőség Bácsi Róbert László ízlésesen összeállított galériájában is visszaköszön, ahol nincs lehetőség se kommentelésre, se letöltésre.

A közösségi médiától és a képmegosztó platformoktól ma már elválaszthatatlan a

kommentelés lehetősége, és ez alól a Onepage sem kivétel. A Onepage-galériákat úgy

kommentelhetjük, mintha egy digitális post-it cetlit használnánk – nagyjából úgy, ahogy a SoundCloud dalain belül is minden másodperchez fűzhetünk kommentárt. A

kommenteléshez a galériát megtekintőknek le sem kell tölteniük az eredeti fájlt, az

állományt feltöltő felhasználó pedig minden kommentről automatikus értesítést kap.

Onepage

A fenti lehetőségeket platformfüggetlenül, külön szoftver telepítése nélkül, bármilyen

eszközről elérhetjük, a végeredményt pedig link formájában oszthatjuk meg. Ezt nem

lehet eléggé hangsúlyozni, mivel ilyen fokú rugalmasságot eddig semmilyen más hasonló szolgáltatás nem kínált, és a használatát is pofonegyszerű elsajátítani.



„Túl szép, hogy igaz legyen” – gondolhatja az átlagfelhasználó, aki már hozzászokott,

hogy az átverés mindig a szerződés apróbetűs részeiben lapul. A Onepage azért tud ilyen jól működni, mert csak a felhasználói élményre helyezi a hangsúlyt, de ennek meg is kéri az árát. A prémium előfizetés havi tíz euróba kerül – pontosabban kerülne, mert (sok más céghez hasonlóan) a havi előfizetéses prémium csomag nyújtotta lehetőségeket a koronavírus-járvány karanténideje ingyen használhatjuk.

Ebben a csomagban megkapjuk:

• a nagy méretű – akár 10 gigabájtos – fájlok küldésének és fogadásának lehetőségét;

• az előnézeti képek nagy felbontású megjelenítését;

• 50 gigabájtnyi tárhelyet;

• a saját képmegosztó oldalunk testreszabási lehetőségét;

• a jelszavas védelmet és a kommentelést.

És – nem lehet elégszer hangsúlyozni – mindehhez most ingyen juthatunk hozzá.

Na, tud valaki ennél jobb képmegosztó szolgáltatást?