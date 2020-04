Május 5-én újra kinyit az IKEA Budapesten

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Negyvenhét napnyi zárvatartás után május 5-én újra kinyitnak az IKEA budapesti áruházai, írják közleményükben.

Az IKEA csak reggel kilenc és délután három között lesz látogatható, és az egészségügyi óvintézkedéseket is be kell majd tartani. Egyszerre 500 vásárlónál többen nem tartózkodhatnak az áruházban és csak azok léphetnek be, akik eltakarják a szájukat és orrukat. A két méteres távolságot is tartani kell, a bankkártyás fizetést preferálják, valamint az áruház több pontjára is kézfertőtlenítőket helyeznek ki.

A svéd húsgolyóra viszont még várni kell, mert az étterem és a játszóház továbbra is zárva marad.