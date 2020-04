Szinte az egész országban viharok lesznek szerdán

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdán szinte az egész országra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Fotó: Kitti

A kora délelőtti óráktól kezdetben a Dunántúlon, majd délutántól már a Dunától keletre is többfelé kell számítani intenzívebb záporokra és zivatarokra. A zivatarokat erős, 70-80 km/órás széllökések is kísérhetik. Helyenként nagyobb mennyiségű, akár 25-30 mm csapadék is hullhat, néhol kisebb még jégeső is várható.



A viharos idő csütörtökön is folytatódik, de akkor már csak az ország keleti részén.