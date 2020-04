Az éhínség és a kolera után a koronavírus is felbukkant a polgárháború sújtotta Jemenben

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Fityulás, maszkos jemeni fiúk próbálják socialdistancing-kompatibilis sorba rendezni a samosára várakozókat egy szanaa-i büfé előtt. Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Kevés szerencsétlenebb hely van a világon Jemennél, ahol a hat éve tartó polgárháború már eddig is éhínséget és kolerajárványt okozott, de most a koronavírus is felbukkant, nagy járvánnyal fenyegetve. Szerdán ugyan csak öt új esetet és két halálos áldozatot azonosítottak, de mert az országban még békeidőben is rendkívül alacsony színvonalon működött az egészségügy, a számok lényegében csak annyiban tükrözik a valóságot, hogy megerősítik a vírus jelenlétét az országban - a járvány valós kiterjedéséről semmiben sem tájékoztatnak.

Jemenben a fél évtizede tartó harcok miatt a 24 milliós lakosság bő kétharmada folyamatos segélyre szorul egyáltalán az életben maradáshoz is.