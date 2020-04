Donald Trump valamiért úgy érzi, hogy ez a járvány is csak róla szól

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Kína "minden tőle telhetőt megtesz" azért, hogy Donald Trump elveszítse a 2020-as elnökválasztást, jelentette ki maga Donald Trump a Reutersnek adott interjújában, mintegy azt sejtetve, hogy a világban tomboló járvány is valójában róla szól. A világjárvány az amerikai gazdaságra is bénítóan hatott, Trump fő kampánytémája pedig amúgy a gazdaság remek helyzete lett volna, egészen a válság kezdetéig rendre a gazdasági eredményekkel büszkélkedett.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Ennek része volt a Kínával vívott kereskedelmi háborúja és az azt lezáró megállapodás, amiről most azt mondja, hogy azt különösen súlyosan érinti a járvány okozta válság. Egyben tétlenséggel vádolta Kínát, és meg nem határozott ellenlépésekkel fenyegetőzött. "Sok mindent tehetnék, utánajárunk, hogy mi történt - mondta, majd közölte, hogy "Kína bármit megtenne azért, hogy elveszítsem a választást". Trump szerint Kína Joe Bident, demokrata kihívóját akarja elnöknek.

Trumpnak akár volna is oka aggódni, a közvélemény-kutatások alapján Biden jobban áll, és népszerűsége nem csupán országos szinten nagyobb - ez nem feltétlenül ér győzelmet, végül is Hillary Clintonra is bő kétmillióval többen szavaztak országosan, mint Trumpra -, hanem a választás szempontjából döntő ingadozó államokban is. Na, ezekről a felmérésekről azt mondta, hogy nem hisz bennük. "Nem hiszek a felmérésekben. Abban hiszek, hogy ebben az országban bölcsek a népek, és nem hiszem, hogy egy alkalmatlan embert választanának meg" - jelentette ki.

Amerikai sajtóbeszámolók szerint Trump tanácsadói a múlt pénteken saját felméréseik alapján arról tájékoztatták az elnököt, hogy kétséges a győzelme olyan fontos csatatérállamokban, mint Florida, Wisconsin és Arizona, illetve a 2016-os választást javára eldöntő Michigan, aminek megnyerésére újraválasztási stábja már minden reményt feladott. "Nem fogok kikapni Joe Bidentől" - reagált erre a hírek szerint, és ezt káromkodással is nyomatékosította.