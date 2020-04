Hónapok óta először nincs új belföldi fertőzött Dél-Koreában

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A járvány február 29-i tetőzése óta először nem regisztráltak Dél-Koreában olyan új fertőzöttet, aki az országon belül fertőződött meg az új típusú koronavírussal, közölték csütörtökön a legfrissebb adatokat összesítve a helyi egészségügyi hatóságok.

A helyi járványügy, a kCDC tájékoztatása szerint mindössze négy új fertőzöttet regisztráltak az országban, de valamennyien külföldről tértek haza, és ott fertőződhettek meg.

Dél-Koreában, ahol már a világjárvány kezdetén felbukkant, és eleinte egy helyi keresztény szektán belül nagyon gyorsan terjedt is a vírus, a nagyon hatékony intézkedéseknek - szigorú és gyakori tesztelés, nagyon szoros kontaktkutatás, amihez technológiai megoldásokat is használnak, mobiltelefonjukon figyelmeztetve mindazokat, akik fertőzöttel kerülhettek kapcsolatba - sikerült megfékezni a járványt. A hivatalos adatok szerint mostanáig végül összesen 10765-en fertőződtek meg az országban, és 247-en vesztették életüket. (Via The Guardian)