Gyilkos húsevő óriásdarazsak is partra szálltak Amerikában egy kínai szállítmánnyal a koronavírussal egyidőben

Ha vírus nem lenne elég, kiderült, hogy nagyjából az új koronavírussal egyidőben egy másik, és annál sokkal nagyobb veszélyes lény is partra szállt az Egyesült Államok nyugati partján: az ázsiai óriás darázs idén decemberben jelent meg Washington államban. Az első példányok szakértők szerint egy kínai teherhajó szállítmányával érkezhettek.



A vespa mandarinia, ami általában is nagyobb az amerikai és európai darázsféléknél, a királynői pedig az 5-5,5 centis testhosszt is elérhetik, a mérge, agresszív természete és különösen brutális fullánkja miatt emberekre is veszélyes. Ráadásul a színezete miatt igen látványos a megjelenése:

Az ázsiai óriásdarazsat azért hívják gyilkos darázsnak is, mert nemcsak agresszív, de csapatban szeret támadni, egy ilyen roham alkalmával pedig egyes mérgeskígyó-fajokéval megegyező méregmennyiséget tudnak az áldozatuk bőre alá juttatni - magyarázta a New York Times-nak Jun-icsi Takahasi, a Kyoto Sangyo University kutatója. A mérgük önmagában nem számít halálosnak, csak igen fájdalmas csípéssel jár, ám ha valakit több szúrás ér és érzékeny az anyagra, belehalhat.

Japánban például évente 50 körüli embert öl meg. Összehasonlításképpen: 2019-ban az egész világon 2 ember halt meg cápatámadásban, ami jó év volt ugyan, de az átlag is csak négy halálos áldozat.



Itt tekinthető meg, amint valaki a nagyobb nézettség kedvért megszúratja az alkarját egy ilyen darázzsal:

De van egy társadalom, amire az óriásdarázs a miénknél is veszélyesebb. A faj ugyanis a házi méhek egyik legveszélyesebb ellensége.



Az, hogy miért, kiderül a New York Times témával foglalkozó friss cikkéből: Washington államban, ahol az inváziós faj patra szállt, olyan méhkasokat találtak, amikben a betolakodók többezer néhet fejeztek le. Szó szerint. A darazsak meg is eszik a méheket, amikor pedig jóllaktak, tovább folytatják a puszításukat.

Ezen a videón az látható, amint 30 ilyen darázs lemészárol 30 ezer házi méhet:

A Washington államban megtalált első fészekhez kirendelt szakértőt, aki a boly kiírtására érkezett, hét helyen csípték meg a profi védőruháján keresztül. Conrad Bérubé utána azt nyilatkozta, hogy a karrierje során elszenvedett többezer csípésből ezek voltak a legfájdalmasabbak. Amikor találtak egy másik fészket is, néhány mintát elküldtek genetikai elemzésre Japánba, így derült ki, hogy a két kolóniának nincs köze egymáshoz, ami a darazsak amerikai elterjedtségére utal.



Az amerikaiak most a nyugati parti állam hatalmas erdőségeiben próbálják megtalálni a gyilkos darazsak fészkeit, hogy megsemmisíthessék őket. Hogy az egész még katasztrófafilmesebb legyen, a 30 kilométeres óránkénti sebességnél is gyorsabban repülő, hatalmas rovarok olyan meleget csinálnak a fészkükön belül, hogy a kutatók azon gondolkodnak, hogy hőrérzékelős kamerákkal próbálják kiszűrni a telepeket. A darazsak pedig annyira nagyok, hogy az is felmerült, nyomkövetőt szerelnek rájuk, úgy próbálják megtalálni a fészkeiket és követni a terjedésüket.

A faj kínai szállítmányokkal Európában már a kétezres évek elején megjelent, azóta küzdenek az elterjedése ellen.