Stephenie Meyer 12 év után folytatja a Twilight-sorozatot

Stephenie Meyer hétfőn jelentette be, hogy végül mégis közre fogja adni az egy évtizeddel ezelőtt rendkívüli népszerűségnek örvendő Twilight-sorozat eddig kiadatlan részét, a Midnight Sun címre keresztelt könyvet, írja a Guardian.

Fotó: Brad Barket/Getty Images/AFP

A Edward Cullen vámpír szemszögéből elmesélt történet annak idején azért nem jelent meg, mert elég sok minden kiszivárgott a készülő szövegkönyvből az internetre. Meyer múlt héten jelentette be, hogy a héten be fog jelenteni valamit, el is indított egy visszaszámlálót, melynek lejártára olyan sokan keresték fel a honlapját, hogy az összeomlott.

Végül így is kiderült, hogy miről van szó. A könyv angolul augusztus negyedikén jelenik majd meg. A kiadó szerint a kötet a halhatatlan szerelem és egyéb, hasonlóan jelentős témák körül fog majd forogni.

A szivárgás után Meyer osztott meg ugyan részleteket a félkész szövegből a blogján, de az egészet sosem tette közzé, és interjúkban beszélt arról is, hogy sosem fogja folytatni a sorozatot. Most meggondolta magát, befejezte az ötödik részt is.

A Twilight-sorozat köteteiből több mint 100 millió példány fogyott el, a könyvből készült filmek 3,3 milliárd dolláros bevételt hoztak.