Trump: Az orvosok szerint nem szabadna ezt mondanom, de azt gondolom, idén lesz vakcina

Donald Trump vasárnap azt mondta, akár százezer amerikai is belehalhat a koronavírusba, igaz, egy héttel korábban még 60-70 ezer áldozatról beszélt. Az Egyesült Államokban most tartanak 67 ezer halálesetnél és 1,1 millió azonosított fertőzöttnél.

Az amerikai elnök a FOX Newsnak adott interjújában elismerte, hogy a járvány nagyobb pusztítást végez, mint várta, de szerinte a parkok és a strandok megkezdhetik az újranyitást, és őszre a diákoknak is vissza kell térniük az iskolába. Nagyjából az államok felében már meg is kezdték a lazítást.

Trump interjút ad a FOX Newsnak Fotó: POOL/AFP

Trump - ahogy az elmúlt hetekben többször - saját magát dicsérte, amiért január 30-án lezárta a határt a Kínából érkezők előtt. Megerősítette, hogy a tanácsadói már január 23-án figyelmeztették a koronavírusra, de akkor még úgy beszéltek róla, mintha nem lenne nagy ügy, és nem igényelne azonnali intézkedést.

A New York Times emlékezetet, hogy a határzár ötlete is Trump tanácsadóitól érkezett, amikor a nagyobb amerikai légitársaságok már amúgy is törölték a járataikat. A szakértők egy része szerint az intézkedés tényleg segített, de közben sokan azért kritizálják Trumpot, mert nem lépett időben a tesztelés megkezdése és a védőeszközök beszerzése érdekében. Trump most azt mondta, nem a január 23-i figyelmeztetés miatt zárta le a határt.

Trump arról is beszélt, hogy szerinte az év végéig meglesz a vírus elleni védőoltás. „Az orvosok szerint nem szabadna ezt mondanom. De azt mondom, amit gondolok. Szerintem inkább előbb, mint utóbb lesz vakcinánk” - idézi a Reuters.

Ehhez képest Anthony Fauci, az ország fő járványügyi szakértője, aki rendszeresen ott van Trump sajtótájékoztatóin, és sokszor ellensúlyozza az elnök tévedéseit, úgy látja, másfél évre vagyunk a vakcinától. Chris Whitty angliai tisztifőorvos is azt mondta áprilisban, hogy „hihetetlenül kicsi” az esély a vakcinára a következő egy évben.