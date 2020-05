2015 óta nem voltak ilyen rosszak a lakáspiaci várakozások

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Romlottak az előző negyedévhez képest a lakáspiaci várakozások, írja a Masterplat Nyrt.-vel közös felmérésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. A kilátásokat összesítő lakáspiaci indexük országosan -8,6, Budapesten -8 ponton áll, ennél alacsonyabban utoljára 2015-ben volt az index.

A felmérésben résztvevő ingatlanfejlesztők, -forgalmazók, -tanácsadók, -üzemeltetők, illetve a lakosság várakozásai alapján áresés jöhet az ingatlanpiacon. 75 százalék számít erre, míg az árak emelésével csupán a megkérdezettek 1 százaléka számolt. Még Budapesten is csak 2 százalékuk vár emelkedést, míg 69 százalékuk visszaesést.

A kilátások a pesti belvárosra és a főváros budai oldalára a legkedvezőbbek, a válaszok alapján itt még viszonylag enyhe a visszaesés. Vidéken a nyugat-magyarországi családi házak piaca maradhat egyedül stabil a várakozások szerint, illetve az újépítésű ingatlanok piaca, ahol legfeljebb 5 százalékos áresésre számítanak.

Az áresés ellenére a forgalom erőteljes csökkenésével számolnak a szakmabeliek.

A felmérés szerint a bérleti piacon is hasonló folyamatok indultak be, a megkérdezettek négyötöde a díjak tíz százalékot meghaladó mérséklődésére számítanak. A folyamatokat elemezve a GKI jelezte, hogy a visszaesésben a járványnak is hatása van, de a folyamatok már a járvány kitörése előtt megindultak. (Via MTI)