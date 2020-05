Karácsony szerint a kormányhivatal téves tények alapján megalapozatlan következtetéseket vont le a Pesti útról

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

"Budapest Főváros Kormányhivatala mintha politikai hadjárathoz akarna muníciót adni hazug állításokkal" - írja Facebook-üzenetében Karácsony Gergely főpolgármester a kormányhivatal által készített jelentés apropóján, melyre hivatala részletes választ adott.

A Főpolgármesteri Hivatal nyilvánosságra is hozta válaszát (.pdf), amelynek már az elején jelzik, hogy a Pesti úti Öregek Otthonában indult vizsgálatot elrendelő hatósági végzés alapján az ellenőrzés "közvetlenül az intézmény, és nem a fenntartó tevékenységének ellenőrzésére irányul, így a hatóság eljárásában tett megállapítások is e körre korlátozódhatnak, már csak azért is, mert a bekért dokumentumok és nyilatkozatok is erre szorítkozhatnak", vagyis állításuk szerint a hatóság nem is lehetett olyan dokumentumok birtokában, melyek alapján a fenntartó felelősségéről nyilatkozhatna.

Karácsony Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy az öregek otthonában jelenleg annyi - ha jól számolja, párhuzamosan négy - vizsgálat folyik egyszerre, hogy már olyan is volt, hogy a kormányhivatal két különböző főosztálya futott egymásba a folyosón. "Az egyik orvos már jegyzőkönyvbe is mondta, hogy az ellátást veszélyeztetik az egymással is konkuráló vizsgálók" - írja, hozzátéve, hogy az is előfordult, hogy a fővárosnak kellett segítséget biztosítani ahhoz, hogy az ápolók több ezer oldalnyi irat fénymásolása helyett a gondozottakkal foglalkozhassanak.

A Főváros 18 oldalas iratban tételesen cáfolja a kormányhivatal vizsgálatainak egyes megállapításait. Például azt az állítást, hogy az intézmény főállású belgyógyász szakorvosa március 12-én rendelt volna utoljára, mert ezt az állítást semmilyen dokumentummal nem igazolta a kormányhivatal, ellenben dokumentumokkal igazolható, hogy a szakorvos március 20-ig dolgozott az intézményben, mely amúgy rajta kívül további nyolc orvossal és egy hat orvost foglalkoztató Házidoktor-17 Kft.-vel is szerződésben állt, A főpolgármesteri hivatal szerint a kormányhivatal feljegyzésében írtakkal szemben márciusban minden hétköznap, áprilisban pedig legalább 16 napon volt orvosi jelenlét az intézményben. Azt is megjegyzik, hogy bár a kormányhivatal "főállású" orvos jelenlétét kéri számon, ilyen követelményt az intézmény működését szabályozó minisztériumi rendelet nem állít.

Ezt a kormányhivatal mégis többször, több formában is számon kéri feljegyzésében, például amikor az öregek otthonával szerződött Házidoktor-17 Kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát, hogy 2019 márciusa előtt évekig nem volt intézményi orvos, jogellenességként értelmezni. Ezt a korábbi évek engedélyező hatósági ellenőrzései során se kifogásolták, írja a főpolgármesteri hivatal, amely szerint azt sem a fenntartón vagy az intézményen kéne számon kérni, hogy a Házidoktor-17 Kft. nem minden esetben tett eleget a szerződésben vállalt heti negyven óra orvosi ellátás biztosításának.

A kormányhivatalnak írt válaszában a Főpolgármesteri Hivatal "megalapozatlan és rosszhiszemű feltételezésnek" nevezi azt, hogy az intézményi orvos hiánya hozzájárulhatott az első fertőzöttek kései észleléséhez, "pusztán logikai alapon is okszerűtlen és minden alapot nélkülöző feltételezés", hogy egy orvos jelenléte "bármilyen módon képes lehetett volna a tömeges fertőzés megakadályozására". De még ha létezne is összefüggés, Karácsonyék szerint az általuk végzett szűrővizsgálatok előtt, melyekkel felfedezték a járvány tünetmentes terjedését, folyamatos volt az orvosi ellátás az öregek otthonában.

Azt is megjegyezték, hogy a már a Népegészségügyi Központ által elrendelt, április 8-9-i szűrések eredményéről több mint egy hétig nem kaptak hivatalos tájékoztatást, így az öregek otthona gondozói előtt is ismeretlen volt az az információ, hogy 9 levett minta szállítás közben "kifolyt", elemzésre alkalmatlan volt, vagyis több mint egy hétig ápoltak a negatív lelettel rendelkezőkkel együtt olyanokat is, akik akár pozitívak is lehettek.

Összességében Karácsonyék szerint a kormányhivatal jelentésében "a tévesen megállapított tények alapján megfogalmazott következtetések teljességgel megalapozatlanok", azt a "feltételezés formájában megfogalmazott következtetést", hogy az orvosi ellátás biztosítása vagy annak hiánya bármilyen módon összefüggésben lenne az első - tünetmentes - fertőzöttek kései észlelésével, "kifejezetten vissza kell utasítani".