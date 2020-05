Tovább lazít Új-Zéland

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Hamarosan már profi rögbi- és netball mérkőzéseket is rendeznek a fokozatosan nyitó országban - írja a Guardian. A kormány csütörtökön hozta nyilvánosságra a lazításra vonatkozó további terveit, ezekben szerepel egy csomó új, a társadalmi életre vonatkozó szabály is. Ha minden igaz, 100 főig még gyülekezni is lehet. A miniszterelnök, Jacinda Ardern bejelentette, hogy ezek a szabályok akkor lépnek életbe, amikor Új-Zéland a jelenlegi, hármas szintű vészhelyzetből visszalép kettes szintre. Ekkor a profi és a kedvtelésből űzött sportokat is szabadabban lehet majd űzni.

Azt, hogy mikor módosul a vészhelyzet szintje enyhébbre, hétfőn jelentik be, és valószínűleg már jövő szerdán megtörténhet. A bejelentést a rögbisek és a netballosok fogadták a legnagyobb örömmel, ugyanis ezek Új-Zéland klasszikus téli sportjai.