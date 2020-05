A „trianoni szerződés napjává" nyilvánította június 4-ét a román parlament

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Megszavazta a bukaresti képviselőház szerdán azt a törvénytervezetet, ami a „trianoni szerződés napjává” nyilvánítja június 4-ét Romániában. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, és országszerte kitűzik a nemzeti zászlót.

A tervezet képviselőházi vitáján Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt mondta: teljesen haszontalan törvényről van szó, a napirendre tűzése pedig része a magyarellenes versengésnek, amit 3 hete indított Klaus Iohannis államfő. Kelemen Hunor azt mondta:

„Kedves kollégák, felmerül a kérdés: mit akarnak Önök bizonyítani ezzel a projekttel? És kinek akarnak bizonyítani? Olvastam a törvénytervezet indoklásában és hallom a vitában is, hogy Magyarországra utalnak. A határokat száz éve meghúzták. Sok magyar ember került Magyarország határán kívül, ahogyan sok román ember került a határ túloldalára. A románok, függetlenül attól, hogy hol élnek, melyik országban, csak a román nemzet részei maradnak. Ez természetes, ahogyan természetes az is, hogy a magyarok is a magyar nemzet részei függetlenül attól, hogy hol élnek. A nemzeti szolidaritás és a felelősség nem irányul senki ellen! Ma a dolgok rendkívül világosak az Európai Unióban és a NATO-ban. Az elmúlt évtizedek valósága többször is bebizonyította, hogy a régióban sok a közös érdek, ezért érdemes, sőt szükséges volna a jövőt közösen tervezni.”

Tavaly decemberben a képviselőház közigazgatási szakbizottságában a Szociáldemokrata Párt (PSD) és Népi Mozgalom Pártja (PMP) képviselői biztosították, hogy átmenjen az a törvénytervezet. A Trianon-törvényt 235 szavazattal 21 ellenében és 25 tartózkodás mellett szavazta meg a bukaresti képviselőház, a hatályba lépéséhez pedig már csak az elnök aláírására van szükség. (MTI, Transindex)