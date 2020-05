Május végétől engedélyezik Ausztriában a 100 főst rendezvényeket

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Az osztrák egészségügyi miniszter, Rudolf Anschober pénteken ismertette a menetrendet, ami szerint lépésről lépesre újraindulhat a kulturális élet Ausztriában.

Ezek szerint május 29-től lehet kül-és beltéri rendezvényeket tartani maximum 100 fő részvételével. Július 1-től pedig már 250-en is részt vehetnek egy rendezvényen. A mozik is ekkor nyithatnak újra, ugyanennyi résztvevővel. Augusztus 1-től pedig már az 500 fős rendezvényeket is engedélyezik. De ha készül egészségügyi koncepció, akár az ezerfős rendezvényeket is engedélyezik. Ugyanakkor minden esetben be kell tartani a legalább egy méteres távolságtartást.

A létszámkorlátot kéthetente vizsgálják felül, hogy tudjanak reagálni, ha esetleg újra megugrana fertőzöttek száma. (ORF)