"Sokan úgy tesznek, mintha nem is ők lennének a főnökök"

Miután Barack Obama a múlt héten egy kiszivárgott magánbeszélgetésben már "kaotikusként" jellemezte az Egyesült Államok kormányának reakcióját a koronavírusjárványra, szombaton nyilvánosan is bírálta utódját, Donald Trumpot. Ez merőben szokatlan, a visszavonult amerikai elnökök nem szokták nyíltan bírálni utódjuk tevékenységét.

"Ez a járvány leginkább azt leplezte le, hogy a vezetőink közül sokaknak fogalmuk sincs róla, hogy mit csinálnak. Sokan közülük meg se próbálnak úgy tenni, mintha ők lennének hatalmon" - mondta. Bár nem nevezte meg Trumpot, szavait szinte kivétel nélkül mindenki a regnáló elnök bírálataként értelmezte. Ennek megfelelően reagált a Fehér Ház is, Kayleigh McEnany szóvivő például egyből közölte, hogy "Trump elnök példátlan koronavírus-válasza életeket mentett", amire példaként a beutazási tilalmat, a kisvállalkozásoknak nyújtott hiteleket, illetve azt hozta fel, hogy a magánszektor segítségével "töltötték fel a készleteket, amiket elődje üresen hagyott".

Obama az idén érettségizőknek szánt beszédében azt mondta, hogy "azt tenni, ami jól esik, ami kényelmes, ami könnyű - így a gyerekek gondolkodnak. Pechünkre egy csomó ún. felnőttről, akik közül egyesek menő titulusokat viselnek fontos munkahelyeken, még mindig így gondolkodnak - ezért is csesződik el annyi minden. Remélem, hogy ti örökérvényű értékekkel fegyverzitek fel magatokat, mint például az őszinteség, a kemény munka, a felelősség, a tisztesség, a nagyvonalúság és a tisztelet". (Via The New York Times)