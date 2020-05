Kézrátétellel gyógyította a koronát a kameruni lelkész, aztán belehalt

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Frankline Ndifor, kameruni lelkész, egykori elnökjelölt Fotó: CRTVweb Twitter

Több száz emberen kellett átvágniuk magukat a kameruni rendőröknek, hogy bejussanak Frankline Ndifor házába Douala városában, miután az egykori elnökjelölt-lelkipásztor életét vesztette a koronavírus miatt.

Az emberek ugyanis csoportokba verődve énekeltek és imádkoztak a népszerű lelkész háza előtt, elbarikádozva az épület bejáratát. Követői nem akarták elfogadni, hogy Ndifor meghalt - ők úgy hitték, hogy a lelkész csak spirituális útra indult istenhez, és hamarosan visszatér. Több helyi csatorna is közvetítette az eseményt élőben.

Ndifor egy követője szerint kézrátétellel gyógyított, és több tucat embert szabadított meg a vírustól, akik úgy hitték, hogy fertőződtek a koronavírussal.

A lelkész végül nagyjából egy héttel ezelőtt rosszul lett, és vasárnap meghalt. A ház udvarán temették el, ezért gyülekeztek ott a hívei is.

A helyi kormányzó irányította a rendőröket a helyszínre, miután a hívek az egészségügyi személyzetet is akadályozták a munkában, és próbálták megakadályozni a temetést, mivel szerintük Ndifor nem halt meg, csak meglátogatja épp istenét.

Többen most azért is pánikolnak, mert kapcsolatba léphettek a vírussal. Az egészségügyi kormányzat is azt kéri mindazoktól, akik kapcsolatba léptek a lelkésszel, hogy jelentkezzenek a kórházakban Covid-19-tesztelésre.

Ndifor egyébként hitt a hagyományos módszerekben is: szappanokat és egészségügyi csomagokat ajándékozott a szegényeknek, és maszkot is osztogatott az utcán, ha lehetősége adódott. De mindeközben otthonában és a templomban is „gyógyított” betegeket. És egyébként is ismert csodadoktor volt, olyannyira, hogy két éve a kameruni elnökválasztáson is elindult. (Voice of America)