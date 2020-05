Már-már nyár!

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Remek időnk lesz ma, aktuálisan is már 14-18 fok van, és már délelőtt húsz fok fölött lesz mindenhol a hőmérséklet. Délutánra az ország leghidegebb, nyugati vidékein is 24 fokig melegedhet, a kzépső és északi részeken 26, az Alföldön pedig akár 28 fok is lehet.

A nap is kisüt, bár ma mindenhol felhős is lesz az idő, az ország déli részére pedig a meteorológia zivatarveszély miatt első fokú figyelmeztetést is kiadott. A zivatarok nagy valószínűséggel délután érkezhetnek meg a gyorsan melegedő talajról felszálló meleg levegő hatására.