Szlávik doktor is azt kéri, továbbra is vigyázzunk

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A járványügyi korlátozások részbeni feloldása ellenére nem szabad feladni az óvatosságot, figyelmeztetett a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa. Mint mondta, a csökkenő esetszám ellenére látható, hogy a mai napig szerte az országban találnak betegeket. Vagyis a vírus még jelen van.