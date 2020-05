Ezrével gyártatná a lélegeztetőgépeket a japán kormány, pedig nincs is rájuk szükség

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Kétezer lélegeztetőgépet gyártatna a japán kormány a koronavírusos betegek számára, pedig valószínűleg nem lesz rá szükség, írja a Reuters. A kórházakban így is van 4700 üzemen kívüli eszköz, és a kritikus betegek számára elkülönített 8300 gépnek is csak töredékét használják. Májusban 4500 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük nagyjából 270-nek volt szüksége lélegeztetésre.

Az egészségügyi minisztérium is elismerte, hogy a fertőzöttek száma jelenleg nem indokolja a lépést, ráadásul nincs is elég képzett szakember, aki működtetni tudná a gépeket.

Japán orvosok azt szimulálják, hogyan kell levenni egy beteget a lélegeztetőgépről Fotó: Taketo Oishi/The Yomiuri Shimbun via AFP

Valójában inkább gazdasági megfontolások vannak a háttérben, Japán ugyanis szeretné csökkenteni az importfüggőségét, márpedig a lélegeztetőgépek nagy részét külföldről szerzi be. Emiatt extra pénzzel támogatják a maszkok gyártását is, hogy azokat se Kínától kelljen megvásárolni. A Reutersnek nyilatkozó minisztériumi tisztviselő szerint a koronavírus megmutatta, hogy nemzetbiztonsági érdek mérsékelni az Egyesült Államoktól, Európától és Kínától való függőséget. Ez azonban nem ilyen egyszerű, a gyártáshoz szükséges eszközök egy részét ugyanis szintén külföldön szerzik be. Mivel óriási most a nemzetközi kereslet, előfordulhat, hogy hónapokat kell várni rájuk, ezért a gyártók attól tartanak, képtelenség lesz tartani a kétezerdarabos elvárást.

Shinzo Abe miniszterelnök a Toyota, a Nissan, a Sony és más nagy cégek segítségét kérte, ők azonban vonakodnak a dologtól. A Toyota vezetője a többi autógyártó nevében azt mondta, nem könnyű átállni olyan termékekre, amelyek közvetlen hatással vannak az emberi életre. A Reuters szerint az is visszatartja őket, hogy túlságosan kicsinek és kockázatosnak látják ezt a piacot.

A kormány azt üzente, nincs határidő, de szeretnék kiegyensúlyozni az importált és a helyben gyártott gépek arányát.