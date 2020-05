28 új fertőzöttet azonosítottak

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Újabb 28 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3741 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, közölte az központi járványoldal.

Elhunyt újabb 4 krónikus beteg. Ezzel 486 főre emelkedett az elhunytak száma, 1690-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1565 főre csökkent.

Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. 442 embernek van szüksége kórházi kezelésre, közülük 28-an vannak lélegeztetőgépen.

A térkép alapján az új fertőzöttek közül 15-en budapestiek, 9-en pedig Pest megyeiek.

Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet is már ki van hirdetve a Magyar Közlönyben. Ezek szerint június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint folyik az oktatás, de tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

A szakképzést folytató iskolák június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.

A jogszabály szerint június 2. és június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg. A jogszabályban rendelkeznek a gyermekétkeztetésről is, amely szerint az iskolákban június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. A rendelet június 2-án lép hatályba.