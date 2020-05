Nem csodaszer, de valóban használ a Remdesivir

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Bár az amerikai gyógyszerfelügyelet már április 29-én megadta vészhelyzeti hozzájárulását a remdesivir klinikai alkalmazásához, ezidáig nem hozták nyilvánosságra a szerrel végzett klinikai tesztek adatairól szóló tanulmányt, így az orvostársadalom sem tudhatta, hogy mégis milyen adatok alapján ajánlják a koronavírus okozta covid betegség kezelésére a szert, az egyetlent, ami közlésük alapján eddig hatásosnak bizonyult a betegség ellen.

Ez több okból is aggodalmakat keltett, részben mert az eredetileg az Ebola ellen kifejlesztett gyógyszer gyártója, a Gilead nem feltétlenül szolgált rá a bizalomra. Magát a szert például eredetileg a hepatitis gyógyítására szánták, majd a kísérletek kudarva után az Ebola ellen próbálták bevetni, szintén sikertelenül, míg végül most a koronavírus ellen valamennyire hatékonynak bizonyult.

Végül május 22-én a New England Journal of Medicine-ben megjelent a remdesivir klinikai vizsgálatait összegző tanulmány. Ebből két fontos dolog azonnal kiderült:

a remdesivir valóban hatékony, lerövidíti a betegség lefolyását;

ugyanakkor nincs különösebb hatással a betegség halálozási rátájára.

Vagyis a remdesivir nem csodaszer, de valóban hatékony segítség a betegséggel küzdőknek. A vizsgálatok alapján a gyógyszer a betegség súlyosságától függetlenül átlag négy nappal, 15-ről 11 napra rövidítette a gyógyulás idejét, és nem okozott extra komplikációkat. A súlyosabb betegek tüneteit is enyhítette. A gyógyszer hatékonyságát nem befolyásolta az sem, hogy mennyire előrehaladott betegségre adták.

A vizsgálat szerint s halálozási rátát nem befolyásolta a betegség, vagyis az összességében pozitív eredmények ellenére sem tűnik ideális megoldásnak. "Tekintettel arra, hogy a kezelés mellett is magas a halálozási ráta, nyilvánvaló, hogy önmagában az antivirális szer nem elegendő kezelés a betegségre" - állapították meg a klinikai vizsgálatot végző kutatók is. (Via The New York Times)