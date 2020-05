Elsőre nem sikerült Richard Branson rakétaindítása

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A Jumbo Jet aljára rögzített rakéta ugyan sikeresen levált,és még a hajtóműve is beindult, de egy egyelőre nem részletezett hiba miatt pár pillanattal később már be is kellett fejezni Richard Branson űrbiznisze, a Virgin Orbit első rakétaindítási kísérletét. Az excentrikus brit milliárdos új belépő a magánrakétabizniszbe, bevallottan arra készül, hogy kihasítson magának egy szeletet az apró műholdak indításának egyre növekvő piacából.

A Virgin Orbit kisebb műholdak pályára állítására szánt rakétája. Grafika: Virgin Orbit

Az első kísérlet kiábrándító végeredménye annyiban nem megrázó, hogy Bransonék eleve csak 50:50 esélyt adtak a sikerre, és a rakétaipar története is azt mutatja, hogy az első indítások általában sikertelenek. "Az ilyen tesztrepüléseken adatokat gyűjtünk, és most egy kincsesládányi adatot nyertünk. Sok célunk sikerrel teljesült, még ha nem is annyi, mint amennyit szerettünk volna" - értékelte a történteket a Virgin Orbit vezérigazgatója, Dan Hart.

A BBC értesülései szerint az első kilövés adatainak kielemzésének függvényében a második próbálkozásra akár nagyon hamarosan is sor kerülhet. A tesztrakétát már szerelik a cég kaliforniai gyárában, és akár heteken belül készen állhat a repülésre.