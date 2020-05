WHO: Ha nem figyelünk, még az első hullámban is jöhet újabb tetőzés

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Ha túl hamar engedik el a járvány elleni intézkedéseket, szinte rögtön jöhet a második tetőzés azokban az országokban, ahol már csökken a fertőzöttek száma - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Reuters tudósítása szerint.

Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti vezető elemzője azt mondta, a világ még mindig az első hullám közepén van. Miközben számos országban csökken a fertőzöttek száma, Közép- és Dél-Amerikában, Dél-Ázsiában és Afrikában még mindig növekszik.

Ryan szerint a járványok gyakran hullámokban jönnek, ezért általában a „második hullámról” szoktunk beszélni, amikor arról van szó, hogy a járvány visszatérhet. De szerinte figyelni kell arra is, hogy attól még, hogy most csökken a fertőzöttek száma, nem lehet egyértelműnek venni azt, hogy továbbra is csökkenni fog, és akár az első hullámon belül is jöhet újabb tetőzés.

Európában és Amerikában ezért Ryan szerint továbbra is szükség van közegészségügyi és társadalmi intézkedésekre, megfigyelő eszközökre, tesztelésre és átfogó stratégiára, hogy továbbra is megmaradjon a csökkenő tendencia. (Reuters)