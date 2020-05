Kristálytiszta lett a Velencei-lagúna vize

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Olasz kutatók megvizsgálták, mennyiben befolyásolta az emberi tevékenység elmaradása azt, hogy a csatornák vize teljesen kitisztult Velencében. Nem túl meglepő módon eléggé. A kutatás eredményét a Science of the Total Environment-ben publikálták.

Arra jutottak, több tényező is szerepet játszott abban, hogy a víz kristálytiszta lett. Az egyik ilyen, hogy mivel nem volt hajóforgalom, kisebb volt a hullámzás. Nem esett annyi eső, a szél sem fújt annyira, és a fitoplanktonok is befolyásolták a folyamatot. Végül, de természetesen nem utolsósorban szerepet játszott az is, hogy eltűntek a turisták és az őket szállító hajók. Az egyik kutató, Federica Braga azt mondta az olasz Repubblicának, hogy a Sentinel-2 műholdak felvételeit elemezték, és számításba vették azt is, vajon például a kagylóhalászat leállása hogyan hatott a lagúnák vizére.

Abban biztosak, hogy jelenlegi állapot csupán átmeneti, és az, hogy most ennyire tiszta a víz, egyszerre köszönhető a karanténnak és természetesen folyamatoknak.