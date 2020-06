Tiltakoztak a Facebook alkalmazottai, mert a cég semmit se tesz Trump uszítása ellen

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

A Facebook vállalati kultúrájában szokatlan nyilvános tiltakozást tartott hétfőn a cég több tucatnyi alkalmazottja amiatt, hogy a Facebook - szemben a Twitterrel, amely a múlt héten figyelmeztető üzenetet helyezett az amerikai elnök egy uszító posztja elé - semmit sem tesz Donald Trump gyűlöletkeltő, hergelő megszólalásai ellen. A tiltakozók a feketéket és latinókat aránytalanul sújtó rendőri erőszak ellen tüntetőket támogatva megtagadták a munkát, és ezt emailjeik automatikus válaszaiban, illetve nyilvános közösségimédia-profiljukon is közzétették.

A tiltakozásnak azért ezt a formáját választották, mert a járványhelyzetre tekintettel a Facebook dolgozói javarészt otthonról dolgoznak, így hagyományosabb értelemben vett sztrájkra most nincs lehetőségük.

A New York Times beszámolója szerint a tiltakozók csak egy része azoknak a Facebook-alkalmazottaknak, akik sokkal határozottabb fellépést követelnek a cég vezetésétől Donald Trump gyakran gyűlölködő, még gyakrabban hazug, olykor kifejezetten uszító posztjaival szemben. Többen fenyegetőztek felmondással, vagy köröztettek petíciókat, mások a Twitteren beszéltek elégedetlenségükről. A Timesnak nyilatkozó bő tucatnyi volt vagy jelenlegi alkalmazott is úgy érzi, hogy még semmi sem fenyegette ennyire Mark Zuckerberg cégalapító hatalmát, mint a most kialakult helyzet. "Az amerikai elnök fekete tiltakozókkal szembeni gyűlölködő megnyilvánulásait sehogy se lehet a véleményszabadságra hivatkozva védeni. A fekete munkatársakkal, illetve minden lelkiismeretes emberrel együtt követelem, hogy Mark azonnal szedje le az elnök erőszakra, gyilkosságra buzdító, fekete embereket fenyegető posztjait" - írta például egy alkalmazott egy belső levlistán.

Mark Zuckerberg, aki egyben vezérigazgatója is a Facebooknak - bár egy kongresszusi meghallgatás nyomás alatt mondta már az ellenkezőjét is - általában is és most is azt mondja, hogy a Facebooknak - ami még reneszánsz remekműveket is cenzúráz pornográfiára hivatkozva - még akkor se kell beavatkoznia, ha egy politikus szándékosan hazugságokat terjeszt, mert majd az emberek eldöntik, hogy mit higgyenek el.