Követték a rendőri utasításokat, ezek után könnygázt kaptak az arcukba a saját boltjukban

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Erős riportot készített a Vice News Minneapolisban, ami az interneten terjedő videófoszlányoknál sokkal árnyaltabban mutatja be a helyzet drámaiságát. Az egész videót ajánljuk, amit viszont külön is érdemes kiemelni, az a 11:30-tól kezdődő jelenet.

A riportban bemutatják Assad és Cindy Awaijane élelmiszerboltját és benzinkútját, amit 17 éve működtetnek, erre költötték minden megtakarításukat. A helyi közösség körében népszerű a bolt. Assad Awaijane elmondja, a boltot az elmúlt napokban már kétszer is kifosztották, ezt a biztonsági kamerán keresztül végig is nézte is. Az első eset után bedeszkázta az ajtót, de azt is betörték. A felvételek alapján Awaijane azt mondja, nem helyiek voltak, akik betörtek oda, mert a közösség tagjai nem bántanák ezt a boltot.

Az estén, amikor a Vice velük forgat, ismerőseikkel együtt őrzik a boltot, fehérek és feketék egyaránt. A nyolcórás kijárási tilalom után viszont pont itt húzódik a rohamrendőrök és a tüntetők közötti front.

„Én vagyok a tulajdonos”, mondja Awaijane a rendőröknek, erre beküldik őket. Awaijane feszülten terel be mindenkit a rendőri utasításnak megfelelően a bolt belsejébe.

A bolt előtti területet ezután rohamrendőrök lepik el, a Vice riportert azt kiabálja nekik, hogy „újságíró vagyok”.

Nem érdekel, feküdjön le - mondják neki. (A kijárási tilalom szabályai alapján újságírók elvileg dolgozhatnak kint ilyenkor is.) A földön fekvő, igazolványát éppen felmutató tudósítónak az egyik rendőr ezek után csak úgy az arcába fúj.

Majd kiderül, hogy miután Awaijane-ék bementek a saját boltjukba, a rendőrök utánuk mentek, és belőttek a helyiségbe könnygázzal. Azok után, hogy minden utasítást követtek.



A családtagok feldúltan jönnek ki a boltból.

„Eddig is megértettem, mit jelentett a fiatal fekete férfi története. Most már még inkább megértem”, mondja Cindy Awaijane. Az elmúlt napokban sokan jártak sokkal rosszabbul annál, ami itt történt, kicsiben mégis megmutatja ez a jelenet, mi zajlik most az Egyesült Államokban.