Bush volt külügyminisztere Bidenre szavazna

Joe Bidenre, a demokraták elnökjelöltjére fog szavazni a novemberi elnökválasztáson, jelentette be a CNN "State of the Union" című vasárnapi műsorában Colin Powell nyugalmazott négycsillagos tábornok, George W. Bush kormányának egykori külügyminisztere. Powell hazugnak nevezte Trumpot, aki szerinte "eltávolodott" az alkotmánytól.

Colin Powell volt külügyminiszter, az egyesített vezérkar egykori főnöke George H. W. Bush ravatalánál 2018. december 4-én. Fotó: Drew Angerer/AFP

Az elmúlt napokban nem ő az első magas rangú katonatiszt, aki nyíltan szembeszáll Trumppal, aki a George Floyd halála miatt kirobbant tüntetéseket a hadsereggel akarta leveretni. Trump volt védelmi minisztere, a szintén nyugalmazott, szintén négycsillagos Jim Mattis, illetve egykori kabinetfőnöke, John Kelly nyugalmazott háromcsillagos tábornok is bírálta ezért Trumpot, Mattis egyenesen az alkotmány támadásával vádolta.

Powell bejelentése szavazatveszteséget nem jelent Trumpnak, a volt külügyminiszter már 2016-ban se rá szavazott. Mint most mondta, Trumppal szembeni ellenérzései már az elnök politikai karrierjét beindító birther-mozgalommal kezdődtek. A birtherek kétségbe vonták a tényt, hogy Barack Obama Hawaii-n született, aminek ugyan az ég világon semmi jelentősége nincs abból a szempontból, hogy lehet-e elnök, mert a népszerű tévhittel szemben ennek nem az a feltétele, hogy valaki az Egyesült Államok területén szülessen, hanem hogy született amerikai állampolgár legyen. Márpedig az is született amerikai (natural born citizen), akinek legalább egyik szülője amerikai, és szülei házasságban élnek a születésekor. Obama esetén ezek a feltételek is adottak voltak, amerikai édesanyja és kenyai édesapja házasok voltak, ráadásul még az Egyesült Államok területén is született.

Powell Trump bűnei közé sorolta még, hogy egy háborús hős szüleit gyalázta 2016-os kampányában, amiben folyamatosan támadta a szintén háborús hős John McCaint is. De azt is magára vette, hogy Trump folyamatosan gyalázza a bevándorlókat, lévén ő maga is bevándorlók gyermeke. "Ez veszélyes a demokráciánkra, ez veszélyes a hazánkra" - mondta Powell, aki a mostani tiltakozásokból arra következtet, hogy "az ország ráébredt erre, és nem hajlandó tovább együtt élni ezzel".

Donald Trump minderre a szokott helyen és stílusban, vagyis egy gyalázkodó tweetben reagált. "Colin Powell egy szánalmas interjút adott a fake news CNN-nek. Ezúttal gyenge volt, és azt mondta, amit hallani akarta - ez nagyon rossz az USA-nak" - írta, majd Powell politikai karrierjének mélypontjára, a nagy iraki tömegpusztítófegyver-svindlire utalt, és rákérdezett, hogy "tudják, mibe került nekünk ez a hiba? Szomorú!", hogy végül egy hurokkal visszakanyarodjon a CNN-hez, ami szerinte "csak negatív kérdéseket tett fel". (Via Axios)