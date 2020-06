Egymillió dollárt dobtak össze egy K-pop zenekar rajongói a Black Lives Matter támogatására

Alig több mint 24 óra alatt egymillió dollárt dobtak össze a BTS K-Pop-zeneakr rajongói a Black Lives Matter mozgalom támogatására, írja a BBC. A brit közműsorszolgáltató beszámolója szerint a BTS zenekar maga ajánlott fel egymillió dollárt a múlt csütörtökön a feketék elleni hatósági erőszak ellen küzdő szervezeteknek, amire válaszul rajongóik a közösségi médiában indítottak gyűjtést, hogy megduplázzák az összeget.

A rajongók, akik csak "HADSEREGKÉNT" (ARMY, így, csupa nagy betűvel) hivatkoznak magukra, alig több mint egy nap alatt össze is dobták a pénzt, az első 24 órában már 817 ezer dollárt gyűjtöttek. "Szolidárisak vagyunk a fekete HADSEREGGEL. Fontos részei ők a családunknak. És mindenhol kiállunk a fekete emberek mellett, mert megérdemlik, hogy hallják a hangjukat" - írta közleményében a One In An Army nevű kollektívájuk.

A HADSEREG, vagyis a BTS-rajongók híresek online aktivizmusukról, szerveztek már online tiltakozást is a Black Lives Matter támogatására. A múlt héten például kisajátították a rasszista fehérek #whitelivesmatter hashtagjét, hogy posztok százezreivel tüntessék el a rasszista üzeneteket.