Két idős beteg meghalt, hatan fertőződtek meg az elmúlt 24 órában

Újabb hat embernél igazolták a koronavírus-fertőzést, ezzel a hivatalos adatok szerint 4014-re nőtt a fertőzöttek száma a járvány kezdete óta. Az aktív fertőzöttek száma 1182. A betegségből ezidáig 2284-en gyógyultak fel, és 548-an vesztették életüket, vasárnap például két idős, krónikus beteg.

Az operatív törzs hivatalos tájékoztatása szerint jelenleg 9665-en vannak hatósági házi karanténban.

Tájékoztatásában a törzs külön felhívta a figyelmet, hogy "a járványveszély nem múlt el", a cél az élet fokozatos, szigorú menetrend szerinti újraindítása. Ezért továbbra is fontos az általános védőintézkedések betartása, amelyekből ezúttal a védőtávolság (két méter a háztartáson kívül élőkkel szemben) betartását emelték ki, de vegyük hozzá gyorsan a gyakori és alapos kézmosást (és ez most nem valami kétfenekű tréfa Müller Cecíliára utalva), illetve azt, bár ez hivatalosan sose volt szabály, hogy a maszkot ott is viseljék, ahol ugyan nem kötelező, de besűrűsödött a tömeg. Ez utóbbit immár a maszkviselés ellen hónapokon át kézzel-lábbal hadakozó WHO is ajánlja.