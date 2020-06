Vasvillát ragadt ellene az internet népe, mert sisakban és napszemüvegben úgy néz ki, mint aki sisakban és napszemüvegben van

Peter Weinberg a múlt csütörtök este felháborodott üzenetet kapott a Linkedinen, írta a 49 éves betheshdai marketinges hányattatásait feldolgozó riportjában Olivia Nuzzi a New York Magazine-ban. Weinberg ezt még nem vélte sokra, de hamarosan két újabb üzenet érkezett, amiből a másodikban egy vadidegen már arról írt, hogy hamarosan rendőrök jönnek értek. Mivel az üzenetek egyre csak halmozódtak, gondolta ránéz a Twitterre.



Weinberg nem nagy tweetelő, de ekkor úgy döntött, hogy ránéz az ottani profiljára is, ahol azzal kellett szembesülnie, hogy vadidegen emberek azzal vádolják, hogy rasszista és bántalmazott egy gyereket. Mivel nem nagyon twitterezik, addig nem találkozott azzal a napok óta terjedő videóval, amin egy az arcát takaró biciklis sisakja és Aviator típusú napszemüvege miatt gyakorlatilag felismerhetetlen biciklista kicsavar egy nagy adag, a rendőrök által meggyilkolt George Floyd mellett kiálló posztert egy kislány kezéből, majd biciklijével még a videó készítőjét is fellöki.

De hogy mi köze ehhez Weinbergnek, miért emlegették őt ezernyi tweetben? Mert találtak róla egy szelfit, amin biciklis sisakban és Aviator típusú napszemüvegben pózol, vagyis lényegében pont annyira felismerhető, mint a videón homályosan, pixelesen látható, vagyis lényegében felismerhetetlen alak. Az Aviator a világ tán legnépszerűbb napszemüvege, hogy mást ne mondjak, nekem is ilyen van. Ha valamiből még több lehet a világban Aviatornál is, az a biciklis sisak.

Az internet népe se csupán erre alapozta vádjait.

Weinberg rendszerint biciklivel jár be a fővárosba, Washingtonba a marylandi Betheshdából, a főváros egyik előkelő elővárosából. Ilyenkor a népszerű bicikliutat, a Capital Crescent Trailt használja, a megtett utat pedig a Strava fitneszapplikációval rögzíti. A Strava hírhedt arról, hogy milyen lazán bánik a felhasználók adataival, a rögzített, és az interneten elérhető futóútvonalak alapján még az amerikai haderő eldugott afganisztáni és iraki bázisait is be lehetett azonosítani. Weinberg azt hitte, hogy csak az ismerősei láthatják ezeket az adatokat.

Tévedett. Mások is, így amikor a Maryland-National Capital Park Police június 2-án azt tweetelte, hogy "a közvélemény segítségét kérjük az alább látható személy azonosítására egy, a Capital Crescent Trailen ma reggel történt támadással kapcsolatban. Bármely információval keressék Lopez nyomozót", egy ismeretlen a Straván megosztott információk alapján Weinberget azonosította, aki június 2-án valóban arrafele tekert. A rendőrség tweetjét több mint 55 ezren osztották meg, vagyis százezreket érhetett el. Azt a tweetet, amiben a rendőrség egy lényegi információt, a támadás időpontját pontosította, már csak kétezren. A támadás ugyanis nem június 2-án történt, amikor Weinberg arra járt, hanem egy nappal korábban. De ez már sokkal kevesebbekhez jutott el, így a többségnek meggyőződése lett, hogy Weinberg volt az elkövető, hiszen június 2-án arra biciklizett, és sisakban és napszemüvegben úgy néz ki, mint egy másik, sisakot és napszemüveget viselő férfi.

Weinberg, miután átrágta magát az üzeneteken, amikben "szardarabnak", "rasszista szukának", "undorító szardarabnak", "RUSNYA RASSZISTA SZUKÁNAK", stb. nevezték, jobb híján megcsörgette Lopez nyomozót, aki nem vette fel a telefont, de a rendőrség hamarosan visszahívta, hogy közöljék, járőrt küldenek az otthonához, mert veszélyben lehet. Eddigre ugyanis egy bősz igazságtevő már a lakcímét is közzétette.

Aztán Lopez nyomozó is jelentkezett este 11-kor, meg is beszélték, hogy másnap reggel találkoznak. Weinberg ezután 11:47-kor ki is posztolta, hogy "nemrég a tudomásomra jutott, hogy tévesen azonosítottak egy felkavaró támadással kapcsolatban, Kérem vegyék tudomásul, hogy nem én voltam. Kapcsolatban vagyok a hatóságokkal, és minden lehetséges módon segítem őket".

Másnap Lopezzel gyorsan tisztáztak mindent, a nyomozó közölte is vele, hogy szabadon távozhat, és hogy a rendőrség kiad egy közleményt arról, hogy nem gyanúsított. Maryland legfőbb ügyésze, az előző nap a támadó azonosítását szintén a Twitteren kérő Brian Frosh is ráírt, hogy sajnálja a történteket, pláne mert a rendőrségnek már van is gyanúsítottja, és hogy segíthet-e bárhogy. Meg is állapodtak, hogy Frosh újra posztol. Posztolt is, amiben megerősítette, hogy nem Weinberg a gyanúsított. De míg a felhívását csaknem ötvenezren osztották meg, ez utóbbi posztját már csak 228-an. Tehát ez is, ahogy a rendőrségi korrekció is, sokkal kevesebbekhez jutott el. de még így is többekhez, mint az a poszt, amiben a Weinberg címét nyilvánosságra hozó nő elnézést kért Weinbergtől, amiért nagy ügybuzgalmában téves információk alapján Weinberget vádolta. Ezt a posztját ugyanis tucatnyival kevesebben osztották már csak meg.

A rendőrség amúgy egy hatvanéves kensingtoni férfit, Anthony Brennan III.-at gyanúsítja, akit háromrendbeli támadással vádoltak meg.