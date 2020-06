Kicsit kevésbé, de még mindig nagyon pesszimisták a magyar fogyasztók

A májusi jelentős, 11 pontos emelkedés után júniusban kisebb ütemben, de még így is hat ponttal javult a fogyasztói bizalmi index, írja a GKI Gazdaságkutató ZRt. legfrissebb online felmérése alapján az MTI. A két hónap alatti 17 pontos javulás is kevés volt a példátlan áprilisi bizalomvesztés ledolgozásához, a fogyasztói bizalmi index még így is mínusz 32,8 ponton állt júniusban.

Az index értéke áprilisban mínusz 49,8 pontra esett, ami 30 éves történetének legnagyobb zuhanása volt. Értéke azonban még így sem érte el a 2009. áprilisi, a gazdasági válság legmélyebb pontján mért mindenkori minimumát, mínusz 72,3 pontot.

Áprilisban a legnagyobb mértékben a lakosság munkanélküliségtől való félelme erősödött. Májusban és júniusban érezhetően enyhült a félelem, de az áprilisi romlásnak összesen is csupán egyharmadát sikerült korrigálni, és továbbra is messze ez a fogyasztók által legnegatívabbnak érzett tényező. Saját pénzügyi helyzetük alakulását is romlónak értékelték, de áprilishoz képest ez az adat javult a legnagyobb mértékben.

Két hónap alatt átlagos mértékben javult a magyar gazdaság jövőbeli helyzetének - egyébként nagyon rossz - megítélése. A fogyasztók inflációs várakozása az áprilisi megugrás és a májusi érdemi gyengülés után júniusban minimálisan erősödött, és csaknem 10 ponttal volt erősebb a márciusi értékénél.

A GKI fogyasztói bizalmi indexe 1000 ember megkérdezésével készül, április óta online módszerrel, a felmérés reprezentatív.