Legalább egy évig nem használhatják az amerikai rendőrségek az Amazon arcfelismerő szoftverét

Egy éves moratóriumot hirdetett meg Rekognition nevű arcfelismerő rendszere rendőrségi használatára az Amazon. A cég a napokban biztosította a támogatásáról a rendőri túlkapások és az intézményesült rassziumus ellen küzdő Black Lives Matter mozgalmat, de ez még nem elégítette ki az aktivistákat, akik továbbra is bírálták az Amazont, amiért együttműködik a rendőrségekkel. Most ezért függesztik fel a Rekognition rendőrségi használatát.

Maga a szoftver amúgy szintén bírálatok tárgya volt, részben a személyiségi jogok megsértése, nagyobb részben pedig amiatt, hogy a szoftver - sok más, mesterségesintelligencia-alapú arcfelismerő rendszerhez - rendkívül kis hatékonysággal volt képes nem fehér bőrűek azonosítására, tehát lényegében úgy működött, mint az amerikai rendőrök: ha feketét látot, bejelzett. 2018-ban az ACLU jogvédő szervezet például kongresszusi képviselők arcképeit futtatta át a rendszeren, akik közül 28, jellemzően színes bőrű képviselőt azonosított tévesen bűnözőként.

Az Amazon most azt mondja, hogy amíg nem szabályozzák rendesen az arcfelismerők használatát, addig nem nyújtja ezt a szolgáltatást rendőrségeknek. Az IBM ennél is tovább ment, a cég a héten bejelentette, hogy úgy ahogy van, felfüggeszti saját arfelismerő rendszere fejlesztését. Döntésük összhangban van a jogvédők követelésével. Evan Greer, a Fight for the Future digitális jogvédő szervezet vezetője szerint "az arcfelismerés túl veszélyes technológia ahhoz, hogy egyáltalán használjuk. Mint az atom- és biológiai fegyverek, ez is olyan alapvető fenyegetést jelent az emberiség jövőjére, hogy leginkább betiltani kéne a használatát". Ugyanígy véli az ACLU is, amely az Amazon egyéves moratóriumára reflektálva azt mondta, hogy egy év alatt nem fognak elmúlni azok a dolgok, amiért a technológia alapvető fenyegetést jelent a szabadságjogokra. (Via The Guardian)