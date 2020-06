Nem kapok levegőt, mondta a földre szorított férfi. Nem érdekel, válaszolta a rendőr

"Nem kapok levegőt!"

Ez a mondat vált a rasszizmus elleni tüntetések legfőbb jelszavává az Egyesült Államokban, mivel ezek voltak a rendőri brutalitás áldozatául esett George Floyd utolsó szavai. Ugyanezt suttogta 2014 júliusában az intézményesült rendőri rasszizmus egy másik áldozata, Eric Garner is, akit azért tepertek földre, mert szálanként árult cigarettát.

Egy részlet a Derrick Scott elfogásáról készült rendőrségi videóból. Fotó: Screenshot

De ezt mondta fuldokolva Derrick Scott is, akit tavaly május 20-án vont intézkedés alá néhány rendőr Oklahoma Cityben.

"Nem kapok levegőt!" - mondta a 42 éves Scott, akit három rendőr szorított le. "Nem érdekel" - válaszolta erre az egyik rendőr, Jarred Tipton. "Jól tudsz lélegezni" - közölte pár percre rá egy másik rendőr. Scott nem sokkal ezután már eszméletlenül hevert, de a rendőrök még mindig rajta térdeltek. Scottot végül kórházba szállították, de ott már csak a halálát tudták megállapítani az orvosai. Illetve azt, hogy a halálát tüdeje összeomlása okozta.

A halottkémi jelentés szerint amúgy nem a rendőri fellépés okozott "halálos traumát", abban más "jelentős" tényezők is szerepet játszottak. Például az, hogy Scott asztmában, COPD-ben és szívbetegségben is szenvedett. A most, az eset után bő egy évvel nyilvánosságra hozott felvételen, amit az egyik intézkedő rendőr testkamerája rögzített, hallani is, hogy Scott, miután arra panaszkodik, hogy nem kap levegőt, azt is kéri, hogy bevehesse a gyógyszerét.

Larry Withrow, az Oklahoma City-i rendőrség szóvivője szerint az ügyben indított vizsgálat tisztázta a három rendőrt, Jarred Tiptont, Ashley Copelandet és Jennifer Titust a vádak alól. Szerinte Tipton "az összeszólalkozás hevében" mondta csak, hogy nem érdekli, hogy Scott nem kap levegőt. "Ez olyasmi, ami elhangozhat egy rendőr szájából. Értsék meg, hogy a rendőrök ekkor már küzdöttek vele".

Scott valóban elmenekült a rendőrök elől, ellenállt az intézkedésnek. A rendőröket azzal riasztották, hogy egy fegyvert lóbáló fekete férfi vitatkozik az emberekkel az utcán. Scott elmenekült a kiérkező rendőrök elől, és a felvételen látszik, hogy miután a földre teperik, el is vesznek a zsebéből egy pisztolyt. (Via NBC News)