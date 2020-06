Seattle, elfoglalt zóna: utcabáli hangulat is van, meg gépfegyverek is

Donald Trump szerint terroristák foglalták el Seattle egy részét, akik ellen minél előbb fel kell lépni.

Jenny Durkan Seattle-i polgármester szerint ez lehet a szeretet nyara, Trump pedig bújjon vissza a bunkerébe ahelyett, hogy velük foglalkozna.

Mi történik Seattle-ban, ahol a George Floyd-tüntetések hullámán hat háztömbnyi területet ellenőrzés alá vontak a tüntetők, és Autonóm Zónának kiáltották ki?

Június nyolcadikán hétfőn már napok óta tartottak az összecsapások Seattle Capitol Hill nevű városrészében tüntetők és rendőrök között, amikor a városvezetés úgy döntött, a feszültség csillapítása érdekében visszavonják a rendőröket. Még a kerületi rendőrség épületét is kiürítették. A tüntető tömeg azonnal birtokba vette egy körülbelül hat háztömbnyi területet, és elfoglalták a rendőrség épületét is. Kordonokkal körbevették a területet, és kinevezték Capitol Hill Autonóm Zónának, röviden Chaz-nek, aminek egyik bejáratán az a felirat virított:

aki ide belép, elhagyja az Egyesült Államok területét.

Fotó: Noah Riffe/Anadolu Agency via AFP

Ennek már egy hete, a Chaz területére azóta sem tértek vissza a hatóságok. Annyi változás történt, hogy átnevezték Capitol Hill Occupied Protest-re a zónát. Az akció pedig világhírű lett.

Ocsmány anarchisták vagy a szeretet nyara?

Trump elnököt is egyre jobban izgatja a seattle-i helyzet: a múlt héten azt vetítette előre, a hadsereget is beküldhetik a városba, ha a helyi hatóságok nem oldják meg a helyzetet, ezen kívül ocsmány anarchistának és belföldi terroristának is nevezte az itt lévő embereket. A várost vezető Jenny Durkan szerint viszont a Chaz nem jelent fenyegetést Seattle-re, és azt üzente Trumpnak, hogy bújjon vissza a bunkerébe. Szerinte ez lehet a szeretet nyara, a zónában a hangulat pedig inkább utcabálra emlékeztet.

A felfokozott helyzetben nehéz pontosan megmondani, mi zajlik itt valójában, de nemcsak egy kontinensnyi távolságból:

mintha a helyszíni tudósítókat is zavarba ejtené, hogy mi is történik.

Fotó: David Ryder/AFP

Az biztosnak látszik, hogy a hangulat többségében békés. Ezt még Carmen Best rendőrfőnök is elmondta vasárnap a CBS műsorában, pedig néhány nappal korábban ő volt az, aki nyíltan kimondta, nem az ő döntésük volt, hogy visszavonulnak, és nem is ért egyet a lépéssel.

Összecsapásokból turistalátványosság

A helyszíni beszámolók szerint a zónában sátrak állnak, filmvetítéseket, beszélgetéseket és közösségi főzéseket tartanak, óriás Black Lives Matter-feliratot festettek fel, hétvégére pedig már sokkal inkább volt fesztivál- mint összecsapáshangulat. Annyira, hogy a USA Today beszámolója szerint az aktivisták egy részét hétvégére el is kezdte zavarni, hogy az ellenállási helyszínből kisebb turistalátványosság lett, sétálgató bámészkodók tömegével. A területnek nincs igazi vezetője, követeléseik között pedig a rendőrség leszerelése és lakbérszabályozás is szerepel más, hasonló pontok mellett.

Fotó: David Ryder/AFP

Ezeket a beszámolókat olvasva erős túlzásnak tűnik az amerikai jobboldali médiában intenzíven tolt (néha akár fotómanipulálással is megtámogatott) kép arról, hogy ez valamiféle pokoli háborús övezet.

A hippiskedésen gúnyolódni vágyóknak persze a Chaz népe rendesen adogatja fel a magas labdákat - az ausztrál Sky News például a Tofu-dishu és a Szójavjetunió vicceket sütötte el, a Fox News pedig múlt héten kiírta, élőben jelentkezik az Amerikai Egyesült Államok és a Chaz határáról. Ettől az iránytól egyébként az utóbbi napokban eltávolodtak a zónában, már nem tartják magukat elszakadó területnek.



Fotó: Noah Riffe/Anadolu Agency via AFP

Ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy a Chazzel szembeni aggályoknak ne lenne alapja:

többeknél is lehetett gépfegyvereket látni.

Washington államban, ahova Seattle tartozik, a nyílt fegyverviselés legális.

Hogy a tudósítók ezzel nehezen tudnak mit kezdeni, jól példázza az a CNN bejelentkezés, aminek elején a riporter az élő zenéről és a streetfoodról beszél, majd egy idő után áttér arra, hogy tulajdonképpen vérfürdőbe torkollhat, ha a hatóságok vissza akarják foglalni a területet, mert vannak emberek, akiknél fegyver van.



Fotó: David Ryder/AFP

Vannak helyszíni felvételek megrongált üzletekről is. Elterjedt, hogy a negyedben lévő boltok nem tudnak kinyitni - az újabb hírek szerint viszont éppen, hogy örülnek a megnövekedett forgalomnak.

A Teslával járó „hadúr”

A szürreális helyzethez pontosan illeszkedő figura Raz Simone rapper, aki a Chaz első napjainak egyik hangadója volt. A jobboldali médiában a terület hadurának kezdték nevezni, miután gépfegyverrel járőrözött az emberei társaságában.

A Forbes aztán interjút készített vele, és azt írták róla, nagylelkű, intelligens, felvilágosult figurának tűnik, akinek érdemi elképzelései vannak arról, miben kellene változnia a rendőrségnek, és vannak vállalkozási ötletei, amivel javíthatná a közösség helyzetét.

A rappernek egyébként dollármilliós ingatlanja van Seattle-ben és egy Teslát vezet.

A fegyveres járőrözésre és a barikádokra szerinte azért van szükség, hogy ne történhessen megint olyan, mint múlt héten, amikor egy autós a tüntetők közé hajtott.

Olyan videó is van, amikor Simone rátámad a zóna másik meghatározó alakjára, Omari Salisbury socialmédiás-marketingesre - egy másik videón aztán már egymást támogatva mutatkoznak.

Fotó: David Ryder/AFP

Hogy meddig marad így a terület, arra sem a polgármester, sem a rendőrfőnök nem tudott válaszolni. A foglalók szerint addig, amíg nem teljesülnek a követeléseik. Ettől a városrésztől egyébként sem idegen az ellenállás: innen indultak 1999-es WTO-csúcs idején a globalizációellenes tiltakozások („a seattle-i csata”), aztán évekkel később itt zajlott az Occupy Seattle.

A rendőri brutalitás pedig a jómódú flanelingesek városában is súlyos probléma: 2012-ben Barack Obama elnöksége alatt az igazságügyminisztérium szoros ellenőrzés alá vonták a rendőrséget, amivel sikerült is elérni, hogy 60 százalékkal csökkenjen a súlyos kényszerítő eszközök használata nyolc év alatt (igaz, extra 100 millió dollárt kapott ezidőalatt a rendőrség). Épp május elején, hetekkel George Floyd halála előtt kérték helyi tisztviselők a szövetségi bíróságot arra, hogy oldják fel a határozatot, mert a seattle-i rendőrség mára megváltozott és megjavult.

Carmen Best rendőrfőnök vasárnap a CBS műsorában arról beszélt: részt vett egy több tízezres, békés Black Lives Matter felvonuláson a városban, ami megvilágító erejű volt számára. Azt mondta, megértette, hogy