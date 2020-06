Visszavonta Trump kedvenc gyógyszere vészengedélyét az amerikai gyógyszerhatóság

Visszavonta két maláriagyógyszer, a klorokin és a hidroxiklorokin vészhelyzeti felhasználási engedélyét az amerikai gyógyszerészeti hatóság, az FDA. "Valószínűtlen, hogy hatékonyak volnának" - indokolták a döntést.

A hidroxiklorokint, amit malária mellett artritisz és lupusz kezelésére is használnak, Donald Trumt afféle csodaszerként reklámozta, és saját bevallása szerint maga is szedte - bár őt naponta tesztelik koronavírusra, és ezidáig sosem bizonyult pozitívnak. Trump rajongása ellenére szinte semmilyen bizonyíték nem volt rá, hogy bármennyire is hatékony volna, ami volt, arról pedig kiderült, hogy nem felelt meg a szigorú klinikai tesztelési szabályoknak.

Közben az is felmerült, hogy a szer akár kártékonyabb is lehet, mint amennyire haszontalan, de ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban is kétségek merültek fel utóbb. Annyi viszont mostanra kiderült, hogy haszna nincs a kezelésnek, amely ugyanakkor veszélyes is lehet. Az FDA megállapításai szerint "jótékony hatása nem múlta felül a vele járó kockázatokat". (Via The New York Times)