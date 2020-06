Halál nyugodtan ment oda a mentősökhöz az utcán a férfi, akinek egy kés állt ki a fejéből

Olyan esemény sokkolta egy New York-i utca járókelőit, ami Rejtő Jenő “Piszkos Fred, a kapitány” című regényének kezdősorait idézte, csak éppen a való életben:



- Uram! A késemért jöttem!

- Hol hagyta?

- Valami matrózban.

- Milyen kés volt?

- Acél. Keskeny penge, kissé hajlott. Nem látta?

- Várjunk... Csak lassan, kérem... Milyen volt a nyele?

- Kagyló.

- Hány részből?

- Egy darabból készült.

- Akkor nincs baj. Megvan a kés!

- Hol?

- A hátamban.

- Köszönöm...

- Kérem... A csapos mesélte, hogy milyen szép kés van bennem. Egy darab húszcentis kagylóritkaság.

A most tényleg megtörtént amerikai verzióban a harlemi Lexington Avenue és Keleti 125 utca sarkán járókelők arra lettek figyelmesek, hogy egy 36 éves harlemi férfi teljes nyugalommal sétál oda egy mentőautóhoz, miközben mintha észre sem venné, hogy a fejéből egy jókora konyhakés áll ki, az atlétatrikója pedig véres.

A mentők a rendőrökkel együtt érkeztek egy utcai csetepaté miatti riasztásra. Bár több szemtanú is azt mondta a New York Postnak, hogy szúrás előtt a fickó konfliktusba keveredett a saját nőjével, aki a férfi erőszakos fellépésére egy késszúrással válaszolt, a rendőrség egészen más sztoriról számolt be. Eszerint a férfi és a nő egy másik, ismeretlen férfival keveredtek konfliktusba, aki elővett egy kést, amivel előbb a nőt vágta meg az arcán, majd fejbedöfte vele a képen látható áldozatot.



Aki annyira lazázott, hogy először még a mentőbe sem volt hajlandó beszállni, csak gyors elsősegélyt kért. Végül mégis kórházba szállították, ott szedték ki a kést, ami azonban nem hazolta be a koponyájába, így csak könnyű - bár látványos - sérülést okozott.