Katonákat vetnek be Melbourne-ben a lakosság tesztelésére

A hadsereget is bevetik az ausztráliai Melbourne-ben, ahol újra fellángolt a koronavírusjárvány. A gyorsan növekvő esetszámra tekintettel most ezernél is több katona fogja körbejárni a környék házait, hogy ingyen tesztelést ajánljon a lakóknak.

Drive-in koronavírustesztet végeznek Melbourne-ben egy bevásárlóközpont parkolójában. Melbourne új járványgóc, az ausztrál kormány június 22-e óta nem ajánlja senkinek, hogy oda utazzon. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Viktória állam miniszterelnöke, Daniel Andrews csütörtöki tájékoztatása szerint "kopogtatók százai" járják majd a környéket, hogy mindenkinek teszteket ajánljanak függetlenül attól, hogy vannak-e tüneteik, vagy sem. Broadmeadows és Keilor Downs elővárosokban, ahol a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták, a következő három napban a lakók felét le akarják tesztelni.

Ezen a két elővároson kívül még nyolc másik is gócpontnak számít, ezekben a következő napokban tíz olyan tesztelési pontot állítanak fel, ahol a pácienseknek az autójukból se kell kiszállniuk. (Via The Guardian)