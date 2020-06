Megfertőződött Trump két testőre a tulsai tömeggyűlésen

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egészségügyi szakemberei jó tanácsai ellenére a múlt hétvégén egy zárt sportcsarnokban tartotta meg a járvány kitörése óta az első tömegrendezvényét, ráadásul Oklahomában, ahol az elmúlt két hétben meredeken emelkedett az újonnan azonosított fertőzöttek száma.

Donald Trump biztonságos távolságból üvöltözik maszk nélkül egymáshoz préselődő híveivel a járvány sújtotta oklahomai Tulsában tartott kampánygyűlésén. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Meg is lett az eredménye annak, hogy nagy tömegben gy

ltek össze zárt térben se az egymás közti kétméteres távolságot be nem tartó, se maszkot nem viselő emberek:

Trump két testőre is megfertőződött, ezért most az elnöki testőrség (Secret Service) több tucatnyi tagja kénytelen önkéntes karanténba vonulni.

A testőrökön kívül az elnök kampánystábjának nyolc tagja is megfertőződött, hatan a rendezvény előkészítésén dolgoztak, és már a kampánygyűlés előtt pozitív lett a tesztjük, kettejük a gyűlés után bizonyult fertőzöttnek.

A Washington Post értesülései szerint a két fertőzött testőr több tucatnyi másikkal közösen részt vett a szombati rendezvényt előkészítő pénteki tanácskozáson is. Azok, akiket ott akár meg is fertőzhettek, a lap értesülései szerint két társuk pozitív teszteredménye után is folytatták munkájukat, csak később kérték őket önkaranténozásra. Hogy pontosan hány tucatnyi ügynöknek kell karanténba vonulnia, azt a CNN egyik neve elhallgatását kérő forrása úgy fogalmazta meg ,hogy "alacsony a szám". Mármint a tucatok száma. Az elnöki testőrség szóvivője, Catherine Milhoan azt mondta, hogy továbbra is megfelelő számú munkatársuk áll rendelkezésre szolgálatteljesítésre.

A tulsai kampányrendezvény előtt az azon résztvevőkkel aláírattak egy papírt arról, hogy Trump kampánystábja semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha bárki ott fertőződne meg. (Via BBC)