Nemhogy lassulna, újra egyre gyorsabban terjed a járvány az USA-ban

Hiába jött el a várva várt meleg, amitől sokan a koronavírus terjedésének lassulását várták, az USA legmelegebb déli és nyugati államaiban pont hogy újra fellángolt a járvány. A héten szerdán és csütörtökön is megdőlt az újonnan azonosított fertőzöttek számának a rekordja, szerdán 38115, csütörtökön 39327 új esetet azonosítottak, többet, mint az ezidáig a járvány csúcsának gondolt utolsó áprilisi héten.

Mindez szorosan összefügghet a gazdaság a járványügyi szakemberek által amúgy is bírált újranyitásával. Például Texasban, ahol az elmúlt 13 napban minden nap rekordot döntött az újonnan azonosított fertőzöttek száma, és ahol már a kormány republikánus kormányzója, Greg Abbott is visszavonná a lazítás egy részét - bár ahhoz továbbra is ragaszkodna, hogy az új korlátozások a lehető legkevésbé érintsék a gazdaságot. Ezért ott az állam négy legnagyobb városában, Dallasban, Houstonban, San Antonióban és Austinban is szüneteltetik a kórházakban a választható műtéteket.

Abbott aggodalmai teljesen megalapozottak. A járvány gyorsulását mi sem jelzi jobban, hogy miközben már a múlt héten is sorra dőltek a rekordok, ahhoz képest a héten a napi átlagos új fertőzöttszám 62 százalékkal növekedett, a múlt heti 2610-ről 4227-re.

A déli államok közül még Missouriban és Alabamában is megdőlt az új fertőzöttek napi rekordja, Floridában pedig - amely úgy lazított az elsők között, hogy már a szigor is eleve ott volt a legenyhébb - pedig immár napi ötezer új fertőzöttet azonosítanak.

A déli államokon túl a nyugati parton is újra felfutóban van a járvány. Az esetszámok még nem, de a trendek a középnyugati államokban is aggasztóan alakulnak, mi több, a járvány által eddig leginkább sújtott keleti partvidéken is, ahol pedig április vége óta folyamatosan javult a helyzet. A New York Times ötven állam, illetve a főváros, Puerto Rico, és Guam járványügyi számait összesítő adatsora alapján mindössze 10 államban, illetve Puerto Ricóban és a fővárosban van visszaszorulóban a járvány, 11 államban stagnál, 29 államban és Guamon viszont felfutóban van.

Hogy ezeket az adatokat hogyan értelmezik, abban már vannak lényegi eltérések. Donald Trump és kormánya igyekszik eljelentékteleníteni az új fertőzések számának növekedését. Larry Kudlow, Trump fő gazdasági tanácsadója például arról beszélt, hogy a kormány "nem számol második hullámmal", a kormány több tisztviselője, és maga Trump elnök pedig az esetszám növekedését a tesztelések számának felfutásával magyarázza.

A járványügyi szakemberek ennyire nem optimisták. Anthony S. Fauci, az USA legfőbb járványügyi szakembere szerint ez csak részben igaz, az adatokból az is következik, hogy a járvány közösségekben is terjed. Robert Redfield, az amerikai járványügyi központ, a CDC igazgatója szerint ugyanakkor igaz, az is, hogy a legtöbb új fertőzött olyan fiatal, akiket az elmúlt hetekben nagyobb valószínűséggel teszteltek, mint korábban. "A múltban szerintem ezeket az eseteket egyszerűen nem is diagnosztizáltuk" - mondta. Ezt még azzal is kiegészítette, hogy bár a járvány terjedési sebességét jelző térképek alapján úgy tűnhet, hogy országszerte robbanásszerűen nő az esetszám, valójában csak az amerikai megyék három százaléka vált gócponttá.

De amikor direkt rákérdeztek, hogy nem jelentékteleníti-e el a legfrissebb statisztikákat és a járvány veszélyeit, akkor már azt felelte, hogy a járvány gyorsulása "jelentős fejlemény", az esetszám "jelentősen növekedett", és ezt a folyamatot "meg kell szakítani".

És ő számolt be azokról a szerológiai felmérésekről, melyek alapján a lakosságtól vett vérmintákból arra a következtetésre jutottak, hogy a valós esetszám akár tízszerese is lehet a lejelentettnek, vagyis összességében nem 2,4, hanem 24 millió ember fertőződhetett már meg országszerte a koronavírussal.

Gondolhatnánk, hogy ez végül is jó hír. Egyrészt ez alapján a járvány valós halálozási rátája sokkal alacsonyabb a hivatalos adatok alapján számíthatónál - még úgy is, hogy a hivatalos adatok a fertőzöttek számán túl bizonyosan alulbecslik a halálos áldozatok számát is. Másrészt ha 24 millióan már átestek a fertőzésen, akkor sokkal többen lehetnek már immunisak a koronavírusra, mint az a hivatalos számokból következne.