180-szor riasztották az éjjel a tűzoltókat

Elöntött pincékhez, lakóingatlanokhoz, elakadt járművekhez és kidőlt fák miatt riasztották péntek éjjel országszerte a tűzoltókat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ország 14 megyéjében összesen kb. 180 helyszínre kellett kivonulniuk az országon végigsöprő vihar után.

Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője szerint a legtöbb káreset Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben keletkezett péntek éjfélig, de van, ahol még most is dolgoznak a tűzoltók.

A vihar Heves megyében is súlyos károkat okozott, onnan még csak most futnak be a jelentések. Az OKF tájékoztatása szerint csak Eger környékéről már több mint negyven riasztás érkezett, elsősorban elöntött ingatlanokról. (Via MTI)