45-en maradtak otthon nélkül Egerben a péntek éjszakai vihar után

45-en veszítették el otthonukat Egerben a péntek éjszakai viharban, közölte a város polgármesteri hivatala. Tájékoztatásuk szerint a Szala városrészben több házat is lakhatatlanná tett a nagy mennyiségben lezúduló csapadék. Az otthon nélkül maradtak ellátásáról most az önkormányzat gondoskodik.

A katasztróvafédelem tájékoztatása szerint Egerben és környékén negyvennél is több riasztás érkezett, elsősorban vízeltávolításhoz. Az Ásznyékszala utcát például egy méter magasan árasztotta el a víz, a Hóvirág, a Csalogány és a Pásztorvölgye utcában pedig pincékbe tört be.

Miskolcon a Szinva patak is megáradt. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Miskolcon is komoly károkat okozott a vihar. A polgármesteri hivatal szerint még most is dolgoznak a helyreállításon. ahol péntek délután és szombatra virradó éjjel többször is özönvízszerű esőzésekkel kísért vihar csapott le. A nagy mennyiségű csapadék több helyen okozott villámárvizeket, illetve mosott zúzott követ, sarat és más hordalékot az utakra.

A tűzoltókat itt kb. ötven helyszínre riasztották. (Via MTI)