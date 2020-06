Perrel fenyegeti a Rolling Stones Trumpot és csapatát, mert jogosulatlanul játszák dalaikat gyűléseiken

Mick Jagger és Keith Richards 2019 augusztusában, a kaliforniai Pasadenában Fotó: KEVIN WINTER/AFP

Jogi lépéseket helyezett kilátásba a The Rolling Stones menedzsmentje, miután Donald Trump stábja továbbra sem reagált írásbeli felszólításaikra, és továbbra is felhasználják az együttes dalainak felvételeit politikai nagygyűléseiken.

A banda jogi képviselői és a fellépéseiket szervező BMI már többször jelezte az elnöki csapatnak, hogy jogosulatlanul játszák le dalaikat, de eddig nem kaptak választ. Most azt írták közleményükben, hogy „Trump utoljára használhatta Jagger és Richards számait a kampányához”, és ha újra használják valamely szerzeményüket, perelni fognak.

Némileg ironikus módon, a szám amiről szó esik, az egyik leghíresebb Stones-dal, a „You Can't Always Get What You Want.” Ezt a dalt már a 2016-os kampány során is rendszeresen használták a Trump-gyűléseken, és most újra felcsendült a múlt héten Tulsában, ahol a republikánus jelölt megtartotta első nagy rendezvényét és beszédét a koronavírus-járvány kitörése óta.

A BMI a Deadline kérdésére annyival egészítette ki a történetet, hogy több mint 15 millió dal áll a politikusok, így a Trump-kampány rendelkezésére, amelyet minden jogi fenntartás nélkül használhatnak. Ugyanakkor, a licencek tulajdonosainak van lehetőségük, hogy egyes előadók és dalok felhasználási jogát felfüggesszék, és a Stones élt már ezzel a lehetőséggel ennek a konkrét dalnak az esetében is.

A teljes képhez tartozik, hogy a tulsai nagygyűlésen felcsendült Tom Petty „I Won't Back Down” című dala is, amelynek lejátszására a művész családjának közleménye szerint szintén nem volt jogosultsága a Trump-csapatnak. „Tom Petty sose egyezett volna bele, hogy dalait gyűlöletkampányokhoz használják fel. Ő összehozni szerette az embereket, nem egymásnak ugrasztani”- állt a Petty-család közleményében. (Rollling Stone)