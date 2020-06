Sacha Baron Cohen amerikai szélsőjobbos rendezvényen prankelgetett

Sacha Baron Cohen brit komikus, az Ali G-, a Borat- és egyéb átverős/vicces/szatirikus filmek, jelentek, szkeccsek elkövetője szombaton egy Washington állambeli szélsőjobboldali demonstráción tűnt föl, és hillbillyjelmezben, country kísérettel, körülbelül ötszáz néző előtt énekelt arról, hogyan kellene beoltani Barack Obamát és Dr. Anthony Faucit (az amerikai Müller Cecíliát) „Vuhan-vírussal”, illetve a CNN, a WHO, Hillary Clinton, Bill Gates és a maszkviselők sem maradtak ki a verbális abúzusból. A közönség értékelte és néhol egyetértően énekelte Cohen lendületesen előadott, igen szórakoztató, parodisztikus őrjöngését, ami kiterjedt még a liberálisok feldarabolásának illetve Ázsia atombombázásnak szerény indítványozására is.

A March For Our Rights 3 elnevezésű rendezvényt egyébként a Washington State Three Percenters szervezte Olympia városában. A Three Percenterst rendre „militáns szélsőjobboldali” szervezetként emlegeti az amerikai mainstream sajtó.



A szervezők állítólag egy idő után kapcsoltak, hogy átverés áldozatai, de Cohen saját biztonsági emberei nem hagyták kikapcsolni az áramot, illetve nem engedték a színpadhoz a helyi rendezőket.

Sacha Baron Cohen a Who is America? plakátján. Fotó: Showtime

Sacha Baron Cohen utolsó sikeres sorozata az Egyesült Államokban éppen a hasonló politikai-közéleti átverésekre építő, nyolcrészes „Who is America?” volt, amelyet még 2017-ben forgattak, és 2018 nyarán mutattak be a Showtime kábelcsatornáin. Arról egyelőre nincs információ, hogy ez az alakítás esetleg újabb Who is America?-évad része volna, de egyáltalán nem lenne meglepő. (Deadline)