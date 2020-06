Soha többé nem kell aggódnunk a jövőnk miatt

Szakértők megfigyelése szerint a kutyák – hasonlóan az emberhez – gyakran virrasztanak éjjel, miközben a problémáikon gondolkodnak. Mégis, milyen problémája lehet egy kutyának? – gondolhatnánk. Egy ki nem érdemelt jutalomfalat? Egy játszótéren elvesztett labda? A kerítésre túl gyorsan felrohanó macska? Csúnyán néző gazdi? Ugyan már. Pedig, ha jobban belegondolunk, egy kutyának több alkalma van a szorongásra, mint nekünk, elvégre a kutya tőlünk függ, a mi jóindulatunknak van kiszolgáltatva.

De mi sem vagyunk teljesen a magunk urai. Éjjelente joggal aggódhatunk a jövőnk miatt. Mi lesz, ha baleset történik? Ha kórházba kerülünk? Ha pénzzavarba kerülünk? Ha meghal egy szerettünk? Hogyan biztosíthatánk a jövőnket, hogy mindez ne történjen meg, vagy hogy ne kerüljünk a padlóra, ha mégis megtörténne? Az imént elhangzott a kulcsszó: biztosítás. Az Allianz biztosítási programjai ugyan nem repítenek el Álomország tengerpartjára, de sokat segíthetnek abban, hogy nyugodtabban alhassunk éjszakánként, egy biztosabb jövő tudatában.

Gondoskodás

Az Allianz Gondoskodás Programokkal (AGP) felkészülhetünk a váratlan eseményekre. Előfordulhat, hogy egy baleset vagy nem várt orvosi beavatkozás miatt a fizetésünknél jóval szűkösebb táppénzből kell gazdálkodnunk; ahogy az is megtörténhet – ne adja az ég –, hogy tragédia történik velünk vagy a szeretteinkkel. Az AGP tizenegy különböző biztosítási fedezetet kínál, ami a járóbeteg-szakellátástól a baleseti rokkantságig és a rákbetegségig nagyjából minden élet- (és halál-)helyzetet lefed.

De ha valóban gondoskodni szeretnénk a családunkról, nemcsak magunkra, hanem rájuk is érdemes biztosítást kötni; szerencsére az AGP életbiztosításokat akár 10 főre is megköthetjük. A minimális havidíj 6 000 forint. Ezt azért is érdemes igénybe venni, mert két biztosított felett 8 százalék kedvezményt kapunk a biztosítási fedezetdíjak összegéből, és az sem hagyható figyelmen kívül, hogy minél nagyobb összeget fizetünk be, annál nagyobb lesz a visszatérítés. Ha az egy főre eső biztosítás havidíja meghaladja a 2000 forintot, 5 százalékkal nő az egy főre jutó biztosítási szolgáltatás; 3000 forintos havidíjjal pedig már 10 százalékos növekedéssel számolhatunk.

„És ha makkegészséges marad az egész család, akkor ez a pénzt az ablakon hajítjuk ki?” – morfondírozhat az árérzékeny ügyfél, de nem lenne igaza. Az Allianz Gondoskodás Plusz Program – ami 2000 forintos felárért vehető igénybe – kármentességi bónuszt is kínál: ha öt éven át betegség- és balesetmentesen élünk, jóváírnak a számlánkon egy, a szerződésben meghatározott összeget.

Élet

Az Allianz Életprogramok kiválasztásakor az Allianz biztosításközvetítői segítenek a legmegfelelőbb megtakarítási és biztosításvédelmi eszközök kiválasztásában. Csak rajtunk múlik, hogy az a la carte menüt – vagyis az előre összeállított biztosítási csomagokat –, vagy az egyedileg összeállított biztosításvédelmet választjuk-e, de mindkettőre van lehetőség. A 19 tételből álló eszközalap-kínálatban mindenki találhat kedvére való ajánlatot:

• ha a biztonságot tartjuk a legfontosabbnak, jó választás lehet a Magyar Kötvény eszközalap;

• a legnevesebb európai vállalatok részvényeibe való befektetéshez az Európai Részvény eszközalap érhető el;

• ha a feltörekvő piacokban látunk fantáziát – lásd „keleti nyitás” –, a Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalapot, illetve az Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalapot is választhatjuk;

• ha pedig ódzkodunk a pénzpiac kiszámíthatatlanságától, befektethetünk energiahordozókkal, illetve ipari és nemesfémekkel foglalkozó vállalatokba is az Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalappal.

Az euróalapú Allianz Életprogramok hatféle eszközalappal és tizenegy kiegészítő biztosítással igazodnak azon ügyfelek igényeihez, akik szeretnék a közép- vagy hosszútávú befektetéseiket euróban tartani, és az euróalapú megtakarítások mellé biztosításvédelmet is választanak.

Az Allianz hozamfigyelő szolgáltatással támogatja az eszközalap-árfolyamok nyomon követését. Az árfolyamváltozás-követésnél százalékos, illetve minimum- és maximumértéket is megadhatunk feltételként: ha az árfolyam eléri a kritikus szintet, a rendszer értesítést is küld, így nem kell napi ötször személyesen ellenőriznünk az árfolyamgörbéket. Az árfolyamok zuhanásától sem kell félnünk, mert negatív árfolyammozgás esetén automatikusan átcsoportosíthatjuk az eszközalap egységeit egy másik, biztonságos eszközalapba, így például az euró alapú megtakarításaink akkor is biztonságban lesznek, ha a forintárfolyam beássa magát a Mariana-árok alá, és az euró drágább lesz az aranynál (vagy fordítva). A folyamatos felülvizsgálat és kiigazítás szintén választható, ennek keretében a befektetések átváltását havi, negyedévi, féléves és éves bontásban is megvalósíthatjuk.

„És ha éppen pénzzavarba kerülök, akkor hogyan finanszírozzam az Életprogramot?” – merülhet fel a jogos kérdés. Az Allianznál erre is gondoltak: egyrészt kérhetünk díjmentesítést, amely esetben csak a költségek kerülnek felszámításra, amíg nem rendezzünk a pénzügyeinket, másrészt az eseti befizetéseinkhez, illetve ha szeretnénk, az addig felhalmozott megtakarításainkhoz is hozzáférhetünk. Ha pedig akkora pénzzavarba kerülnénk, hogy annak a 2008-as pénzügyi válság is kalapemeléssel köszön, a folyamatos díjas szerződéseket visszavásárolhatjuk. (Lábjegyzet: ez nem egyenlő a szerződésre befizetett díjjal, mivel abból költségeket is érvényesítenek.)

Kényelem

Ha életbiztosítást kötünk, nem kerülhetjük meg a kötelező ügyfél-átvilágítást. De az Allianz – ahogy azt már a baleseti kárfelmérésnél is bebizonyították – ehhez sem igényli az ügyfél személyes jelenlétét. Csak negyedórányi szabadidő, egy webkamera és internetkapcsolat kell hozzá, hogy az Allianz megbízott partnereinek közreműködésével otthonról, a karosszékből is elintézhessük az átvilágítást. Ehhez az alábbi lépésekre van szükség:

• felvesszük a kapcsolatot egy biztosításközvetítővel;

• a biztosítási szerződéskötési folyamat keretében telefonon időpontot egyeztetünk az Allianz szerződött partnerével;

• az adategyeztetés után az operátor sms-ben elküld egy hivatkozási számot;

• és erre kattintva már indulhat is az online átvilágítás.

Ennek során a partner elküldi az Allianz ügyfél-átvilágítási tájékoztatóját és a felhasználási feltételeket. Ha ezt leokéztuk, a rendszer ellenőrzi a használt eszközök (mobil, laptop vagy asztali PC) kompatibilitását, hogy megbizonyosodjon róla, működik-e a hangszóró, a mikrofon és a kamera. Ha mindent rendben talál, indul az ügyfél-átvilágítás. Az operátor végigvezet a folyamaton, ami a dokumentum-ellenőrzéssel sem tart tovább 15 percnél.

Ha mindez lezajlott, a partner e-mailben visszaigazolást küld a biztosításközvetítőnek, aki – sikeres átvilágítás esetén – rögzíti azt a rendszerben, majd az Allianz rendszeréből e-mailben továbbítja a jóváhagyáshoz szükséges linket. Erre kattintva azonosítanunk kell magunkat a személyes adatainkkal (név, születési dátum, irányítószám, illetve az sms-ben kapott kód), és már előttünk is van a biztosítási ajánlat; ha mindent rendben találunk, csak rákattintunk a „Véglegesítem” gombra, és készen is vagyunk. A szerződés leokézásától számított harmadik naptól indul a biztosító kockázatviselése.

Játék

Ilyenkor szokott elhangzani az a marketinges frázis, hogy a lelkes ügyfél kezét-lábát törve rohan vásárolni – de ez most nem állná meg a helyét, hiszen az online ügyintézésnek köszönhetően a fenekünket sem kell felemelnünk a fotelből, hogy mindezt igénybe vegyük. Az Allianz viszont még ezt is tudja fokozni. Azok, akik június 8-a és július 10-e között indítják el a szerződéskötés folyamatát, és írják alá a biztosítási ajánlatot valamelyik Élet- vagy Gondoskodás Programra kockázati fedezetekkel, automatikusan részt vesznek a nyereményjátékban, amelyben egy 50 000, egy 100 000 és egy 200 000 forintos Decathlon ajándékkártyát sorsolnak ki a jövendőbeli ügyfelek között.

Sőt, a nyereményjáték hivatalos oldalán egy kérdőív kitöltése után részt vehetünk egy sorsolásban is, amelyben 5 darab, egyenként 20000 forint értékű Egészség Palace utalványt sorsolnak ki. Ennél többet ritkán tehetünk meg a jövőnkért a karosszékünk kényelméből. De ha valami, hát ez garantálhatja a nyugodt éjszakai álmot.