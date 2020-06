Az USA einstandolta a Remdesivir-készleteket

Beárazták az Egyesült Államokban a SARS-CoV-2 okozta covid-betegséggel szemben eddig egyedüliként hatékonynak bizonyult antivirális gyógyszert, a Remdesivirt. Ez ugyan nem csodaszer, de a klinikai vizsgálatok szerint lerövidítheti a betegség idejét, és megakadályozhatja a súlyosabb szövődmények kialakulását a betegekben.

Az amerikai kormány a New York Times jelentése szerint most abban állapodott meg a gyógyszer fejlesztőjével, a Gilead Sciences nevű gyógyszeripari céggel, hogy szeptemberig kizárólag az Egyesült Államokban forgalmazzák a szert, így az addig előállítandó, félmillió beteg kezelésére elég mennyiségű gyógyszert amerikai páciensek kapják majd.

Az amerikai kormány a gyógyszer árazásáról is megállapodott. Ezek szerint a magán-egészségbiztosítással rendelkezők számára egy teljes kezelés 3120 dollárba (990 ezer forint), az állami egészségbiztosításban biztosítottak számára 2340 dollárba (750 ezer forint) kerül majd. Ugyanennyiért adnák majd a gyógyszert más államok nemzeti egészségbiztosítóinak is.

A megállapodás szerint szeptemberig az amerikai szövetségi és állami kormányok rendelkeznek majd arról, hogy hova küldjék a gyógyszerszállítmányokat. Szeptembertől már nem lesz beleszólásuk, hogy a Gilead kinek adja el a gyógyszert - de azt csak a most meghatározott áron értékesítheti majd a cég.

Dr. Rena Conti, a Boston University egészségközgazdásza szerint az ár nem magas. Bár egy világjárvány idején nehéz beárazni a gyógyszereket - a kereslet ilyenkor az egekbe szökik, ugyanakkor pont a mértéke miatt a gyógyszer fejlesztési költségei is könnyebben megtérülhetnek -, Conti szerint más gyógyszerek, amelyekről még nem is igazolták, hogy valóban hatásosak a covid ellen, eleve többe kerülnek ennél. Az Institute for Clinical and Economical Review nevű, a gyógyszerek fair árazásával foglalkozó civil szervezet szerint is tisztességes az ár. Bár szerintük akár kezelésenként 1600 dolláros árfolyamon is megtérülhetne a Gilead befektetése, a biztosítók még kezelésenként 5080 dolláros árnál is a pénzüknél lennének, tekintettel arra, hogy mennyi költséget spórolhatnak meg biztosítottanként a kórházi ellátás hosszának rövidülésével. (Via The New York Times)