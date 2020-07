Magyar Hang: Hajdú Péter egymilliárd forintnyi készpénzt költött el adócsaló cégek számlájáról

A Magyar Hang birtokába jutottak olyan dokumentumok, amik állítólag azt igazolják, hogy Hajdú Péter és még két üzlettársa ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt.

Hajdú Péter műsorgyártó cégénél, a Frizbi EntertaInment Kft.-nél 2016-ban kezdett el vizsgálódni a NAV, mert gyanús lett két kft., amik a cégnek állították ki a számlákat. Az egyik cég a Peon Team Kft., amitől 163 millió forint értékben fogadtak be számlákat, és 44 milliónyi adót nem fizettek be, a másik cég pedig az F és J Picture Kft., amitől 356 millió forintnyi számlát fogadtak be, ami után 96 millió forint áfát vontak le.

A Peon Team ráadásul még azután is állított ki számlákat, hogy már az adószámát is törölték az adó be nem fizetése miatt, amikor 2014-ben a cégbíróság kényszertörlést indított.

Hajdú Péteren kívül az ügynek még két vádlottja van, a harmadrendű vádlott a cég ügyvezetője, A. Zsanett, a másodrendű vádlott pedig T.Péter. A. Zsanett állítása szerint a döntéseket nem ő hozta, hanem T. Péter járt el érdemben az ügyekben. T. Péter viszont azzal védekezik, hogy a számlák kiállítására az utasításokat a Frizbi Entertainment Kft.-ből kapta, amiknek az ellenértékét átulalták a Peon Team Kft. Ausztriában nyitott számlájára.

2015-ben viszont megszüntették a Peon Team Kft. osztrák számláját adóügyi problémák miatt, ekkor került képbe a másik vállalkozás, az F és J Picture Kft. A cégnek egy kismartoni bankfiókban nyitottak számlát, amihez papíron semmi köze nem volt Hajdú Péternek.

Mindebben Hajdú Péter szerepe az volt, hogy valójában ő rendelkezett mindkét cég számlája felett és a cégeknek csinált bankkártyát is ő használta. A Peont Team Kft. bankkártyájáról Hajdú péter összesen 600 millió forintot vett fel készpénzben, míg az F és J Picture Kft. bankártyájáról 110 millió forintott vett fel, a számláról pedig 1,5 millió eurót használt fel.

A kihallgatás során a cég ügyeire rálátó személy elismerte, hogy a vállakozások mögött ténylegesen Hajdú Péter és T. Péter állt. A Frizbi Entertainment Kft. több mint félmilliárdos adótartozással és 314 milliós bírsággal szerepel a NAV adóslistáján. A NAV belső feljegyzése szerint az elcsalt áfa összege 140 millió forintra rúg. (via 24.hu)